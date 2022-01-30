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趙立堅稱「台灣省哪來副總統？」　陸委會：台灣從不是中共一部分

▲▼賴清德訪團抵美國舊金山，不僅有僑胞歡迎，還與美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）視訊。（圖／翻攝自賴清德臉書）

▲副總統賴清德。（圖／翻攝賴清德臉書）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸外交部發言人趙立堅28日在記者會上批評副總統賴清德赴宏都拉斯一事，並稱「台灣只是中國的一個省，哪來的副總統？」對此，陸委會30日表示，我正副總統均由民主選舉產生，中共專制體制缺乏民主政治運作及主權在民概念，呼籲北京當局勿一再發表違背兩岸事實與民意的論調。

▼大陸外交部發言人趙立堅。（圖／路透社）

▲▼大陸外交部發言人趙立堅。（圖／路透社）

陸委會提到，副總統賴清德率團參加宏都拉斯總統就職典禮，代表我政府人民對新政府堅定支持，也與友邦及美國等友好國家正副元首、特使團代表交流；在美過境期間並與美國各界在安全、經濟、價值等層面互動對話、深化台灣的國際合作發展空間，成果有目共睹。

陸委會指出，中共外交部、國台辦等單位近日一再發表錯誤定位台灣言論，我方絕不接受並嚴正聲明，「中華民國是主權國家，台灣從不是中華人民共和國的一部分、何來為其一省。」

陸委會強調，我正副總統均由民主選舉產生，中共專制體制缺乏民主政治運作及主權在民概念，呼籲北京當局勿一再發表違背兩岸事實與民意的論調，其持續阻礙與打壓我國際空間，完全無助兩岸關係發展及其自身的國際形象。

▼陸委會發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼陸委會發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）

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