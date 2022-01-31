國旅必看！16條「自行車路線」出爐　6類型看山看海全都有

▲觀光局力推自行車旅遊。（圖／記者蔡玟君攝）

記者李宜秦／台北報導

自行車運動越來越盛行，交通部觀光局致力推廣自行車旅遊，並舉辦2022年多元自行車路線系列第一波活動「Go Bike TAIWAN 玩騎認證」，民眾可騎乘16條、六大類型的自行車路線，同時在各地進行深度旅遊。

交通部長王國材表示，交通部107年完成環島一號線及25條環支線後，自109到113 年推動「環島自行車道升級暨多元路線整合推動計畫」，編列28億元預算，109到110年以環島路網為主幹路網，搭配國家風景區範圍，結合地方性較具特色之自行車路線，整合優化完成16條多元自行車路線。

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16條自行車路線依路線特色分成六類型，包括濱海型（北海岸路線、黃金山海線、雲嘉南濱海線－台江、東海岸路線）、河岸型（宜蘭濱海蘭陽平原線、大鵬灣路線）、田園型（花東縱谷－田園風光路線、西拉雅－菱波官田線、雲嘉南濱海線－嘉義糖鐵、卦山三鐵線）、環山型（洄瀾曼波線、花東縱谷－森林溫泉線、獅頭山線、日月潭線）、山岳線（茂林路線－高雄山城）及離島型（澎湖路線－菊島）。

▲自行車旅遊適合男女老幼，許多景區都有設置自行車道。（圖／記者蔡玟君攝）

觀光局推出了「Go Bike TAIWAN 玩騎認證」活動，只要民眾騎乘任一條自行車多元路線，並將騎乘路徑紀錄軌跡上傳至個人臉書或Instagram，標記「#交通部觀光局玩騎認證」、「#一騎踏出去」公開發布後，前往臨近的國家風景區旅遊服務中心確認，即可獲得該路線的專屬紀念認證勳章。

此外，觀光局也於2022年上半年推出自行車路線系列活動，廣邀民眾走出戶外，鼓勵大家一起騎乘自行車，以更休閒、更環保的低碳旅遊方式，用不同的漫遊速度來深度體驗台灣。

交通部強調，未來將整合資源持續優化自行車路線，營造友善的自行車旅遊環境，並串接路線周邊的食宿遊購行等區域觀光成果，促進自行車與觀光旅遊產業的發展及升級，進一步帶動疫後觀光的國內旅遊。

▲日月潭環潭自行車道吸引許多車友朝聖。（圖／記者蔡玟君攝）