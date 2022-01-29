過年出遊首選！高鐵假期「走春專案」房費0元起　2／15前都能玩

▲高鐵推出國旅遊程，鼓勵民眾春節出遊。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

今年春節假期多達9天，台灣高鐵公司為鼓勵旅客出遊，推出「高鐵假期－走春專案」，共有20條指定自由行行程，飯店住宿最低0元起，再加碼贈送iRent共享機車使用1小時，適用出發日期至2月15日。

高鐵公司表示，本次高鐵假期「走春專案」搭配飯店涵蓋台北、台中、彰化、嘉義、台南、高雄等六個地區、20家優惠飯店，即日起開放旅客預購，搭配5家北部飯店之行程，適用出發日期自2/1至2/15，中南部15家飯店行程，適用出發日期自2/5至2/15止。

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▲▼高鐵假期走春專案適用飯店共20家。（圖／高鐵）

以左營出發到台北，入住老爺會館台北林森、兩人同行為例，每人最低只要3,010元起。以台北出發到高雄，入住高雄首福大飯店、兩人同行為例，每人更只要2,760元起，若扣除高鐵車票費用，等於住宿費0元起。另所有指定行程除享優惠價格外，每房再加碼贈送iRent共享機車使用1小時。

高鐵公司提醒，旅客進入車站時必須全程戴口罩並配合量測體溫，在與不特定人保持社交距離或有適當阻隔設備之情形下，可暫時取下口罩飲食，飲食期間不交談，並於飲食完畢須立即戴上口罩。