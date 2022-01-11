疫情爆發也無懼！春節「國旅未見退訂潮」　訂房率最高破8成

▲春節國旅踴躍。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

近日本土疫情爆發，今日新增12例本土確診案例，不過隨著新春將至，不少人都開始規劃在過年期間出遊，交通部觀光局統計，今年春節住房率高峰期落在初二、初三，訂房率均有超過6成，其中部分縣市訂房率也有達到7、8成，尚未出現退訂潮。

觀光局旅宿組副組長陳嘉穎表示，春節九天連假中，中南部、花東等縣市訂房率都高於7成，其中初二、初三住宿人次最多，中部、南部、彰化、南投、台南、高雄、屏東等縣市住宿率都破7成，初二苗栗縣訂房率84％、初三屏東縣82％、初三宜蘭縣80％為最高。不過因為過年大家習慣往中南部跑，因此北部住宿率較低，最高只有5成。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳嘉穎表示，雖然近日本土疫情爆發，不過目前尚未出現退訂潮，相比110年春節期間，當時整體訂房率約5成，今年約6成，很明顯有所成長。業者也會加強清潔消毒，提供民眾安心的住宿環境。

▲春節期間以初二、初三出遊人潮最多。（圖／記者李宜秦攝）

另外，觀光局業輔導縣市政府、國家風景區管理處開行61條「台灣好行」景點接駁公車，及輔導旅行社推出90條「台灣觀巴」套裝旅遊行程，其中台灣好行共發行130組多元超值套票，台灣觀巴計有79條旅遊行程配合五倍券及國旅券享有「滿千送200」優惠活動。

觀光局也規劃21條新春建議遊程，另提醒，易壅塞熱門景點之周邊路段，包含澳底及福隆、大里天公廟、八卦山大佛天空步道、日月潭、清境農場、劍湖山、阿里山、屏東縣臺灣原住民族文化園區、山川琉璃吊橋、墾丁、花蓮縣鯉魚潭、臺東縣三仙台、水往上流、小野柳等地區。

▲春節景點接駁車一覽表。（點圖放大／觀光局）

觀光局表示，民眾可利用接駁專車避開壅塞，相關單位已規劃於日月潭、阿里山、茂林、太魯閣國家公園及八仙山國家森林遊樂區等重點觀光遊樂地區闢駛7線接駁專車。

而全台主題樂園也規劃春節優惠，搭乘大眾運輸還可享加碼折扣，並配合五倍券及國旅券，加碼規劃「樂園1+1」、「千元大享包」及「百萬現金」抽獎等優惠活動。

▲春節易塞周邊路段、21條建議遊程。（點圖放大／觀光局）