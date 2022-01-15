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「春節玩國旅」好康攻略！屬虎玩樂園199元　搭台灣好行轉客運5折

▲▼圓山,花博展覽館,溫暖,好天氣,放晴,回暖,涼爽,觀光,觀光客,國旅,旅客,旅遊,旅行。（圖／記者李宜秦攝）

▲春節國旅夯，業者紛紛推出優惠吸客。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

今年春節連假共有9天，交通部觀光局規劃觀光景點接駁車、易塞路段分流措施、台灣好行及台灣觀巴優惠等，另外全台主題樂園也祭出優惠，生肖屬虎玩義大每人門票只要199元。

觀光局規劃於日月潭、阿里山、茂林、太魯閣國家公園及八仙山國家森林遊樂區等重點觀光遊樂地區闢駛7線接駁專車，另規劃21條新春建議遊程，提供民眾出遊參考。

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觀光局業輔導縣市政府、國家風景區管理處開行61條「台灣好行」景點接駁公車，及輔導旅行社推出90條「台灣觀巴」套裝旅遊行程，其中台灣好行共發行130組多元超值套票，1月28日至2月6日轉乘客運還享有5折優惠。台灣觀巴計有79條旅遊行程配合五倍券及國旅券享有「滿千送200」優惠活動。

▲▼春節景點接駁車、易塞周邊路段。（圖／觀光局）

▲春節景點接駁車。（圖／觀光局）

觀光局表示，易壅塞熱門景點之周邊路段，包含澳底及福隆、大里天公廟、八卦山大佛天空步道、日月潭、清境農場、劍湖山、阿里山、屏東縣臺灣原住民族文化園區、山川琉璃吊橋、墾丁、花蓮縣鯉魚潭、臺東縣三仙台、水往上流、小野柳等地區，開車出遊須特別留意。

另外，觀光局已協調各主題樂園與各地公共運輸業者共同攜手，推出搭乘公共運輸入園套票或門票折扣優惠，搭乘大眾運輸、使用五倍券或國旅券還會有不同優惠，加碼規劃「樂園1+1」、「千元大享包」及「百萬現金」抽獎等優惠活動。

根據全台主題樂園網資料顯示，各大樂園都於春節期間祭出優惠方案，如小人國6歲以上550元、六福村及麗寶樂園12歲以下免費、九族文化村櫻花季開跑，門票贈送日月潭纜車免費搭、劍湖山全面打78折，每人約699元、2/1到2/6到生肖屬虎者義大世界只要199元、遠雄海洋公園以國旅券購票2人只要1千元。

▲▼春節景點接駁車、易塞周邊路段。（圖／觀光局）

▲▼春節景點接駁車、易塞周邊路段。（圖／觀光局）

▲春節易塞周邊路段及新春建議路段。（圖／觀光局）

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