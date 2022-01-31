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今年天空好熱鬧　這奇景千載難逢、至少500年首見

▲▼2022天空好熱鬧，天文奇景「月全食掩天王星」千載難逢。（圖／台北天文館）

▲2022最受矚目的天文奇景為「月全食掩天王星」。（圖／台北天文館提供）

記者許敏溶／台北報導

春節期間，部分民眾會預先安排今年計畫，台北市立天文科學教育館推薦喜愛天文的朋友，今年除了流星雨與行星合、衝等令人目不暇給的精彩天象外，還有一個千載難逢的天文奇景「月全食掩天王星」，全食的「紅月亮」奇景持續近一個半小時，紅月亮將遮蔽遠方的天王星，屆時民眾以雙筒或簡單望遠鏡，即可觀賞至少在台灣超過5百年來首見的天象。

今年1月份剛過， 1月比較重要星象包括象限儀座流星雨與1月18日的今年最小滿月，天文館表示，今年還有多場三顆星等級的重要天象，像是雙子座流星雨、木星衝、土星衝、最大滿月等，而最受各界注目的，則是11月8日的「月全食掩天王星」。

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▲▼2022天空好熱鬧，天文奇景「月全食掩天王星」千載難逢。（圖／台北天文館）

▲今年11月8日將有月全食。（圖／台北天文館提供）

台北天文館指出， 11月8日的月全食，月球在17時2分東昇，台灣可見「月出帶食」，「紅月亮」奇景持續近一個半小時，而更特別的是，在全食階段，還可看見千載難逢的「月全食掩行星」，但各地可看見時間略有不同，例如台北從19時5分掩入，復出時間為19時53分；台中則從19時3分掩入，復出19時50分復出

台北天文館進一步說明，未來10年間，台灣將可見7次月全食，月掩行星也有4次，但兩者同時發生則幾乎絕無僅有，在測算精度內，「月全食掩行星」在台灣至少自從1600年以來均未出現過，2125年5月的「月掩木星」雖發生在月食期間，但該次為不明顯的半影月食，所以民眾可千萬別錯過這難得的天象奇景。

▼暌違兩年多的「火星衝」，將成為今年冬季的星空主角。（圖／台北天文館提供）

▲▼火星衝。（圖／台北天文館）

此外，12月8日的火星衝，則是今年僅次於「月全食掩行星」的四星等級天象，台北天文館表示，火星會合週期約為780天，比起木星衝、土星衝等更為少見，而且火星在衝前後非常明亮，最受天文愛好者關注，而且今年火星衝發生時間整夜都可觀賞，預估暌違兩年多的「火星衝」，又亮又紅的火星將成為冬季的星空主角。

在流星雨部分，台北天文館表示，5月6日的寶瓶座η流星群極大期，也是三星等級的重要天象，該流星雨速度極快且大多很明亮，多數流星會留下餘痕，最大值約50顆，輻射點在凌晨1時30分左右升起，且當晚月相近上弦月，下半夜觀察條件佳。

▼寶瓶座η流星群極大期示意圖。（圖／台北天文館）

▲▼2022天空好熱鬧，天文奇景「月全食掩天王星」千載難逢。（圖／台北天文館）

至於12月14日的雙子座流星群極大期，也是三星等級的重要天象，天文館指出，雙子座流星群是年度三大流星群之一，極大期預估每小時可達到150顆，當天近下弦月，上半夜觀測條件較佳。

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