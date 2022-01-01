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今年首場流星雨後天登場　每小時最高200顆閃亮夜空

▲▼明年第一場天文大秀「象限儀座流星雨」在1月3日登場。（圖／台北天文館提供）

▲今年第一場天文大秀「象限儀座流星雨」在週一（3日）晚上登場。（圖／台北天文館提供）

記者許敏溶／台北報導

今（1日）天是2022年元旦，不少民眾參加完跨年或迎接完今年最早日出活動，而新的一年馬上就有天文大秀登場，台北市立天文科學教育館指出，今年第一場天文大秀「象限儀座流星雨」，將在後天（3日）週一深夜登場，週二（4日）清晨達到高峰，每小時預測數量高達120顆，甚至可能衝到200顆，當晚觀察條件極優，天文迷千萬不要錯過。

象限儀座流星雨、英仙座流星雨、雙子座流星雨並列為三大流星雨，台北天文館表示，象限儀座流星雨為三大流星雨之首，但卻比較少被觀察，原因之一是極大期持續時間僅有數小時，另一個原因則是冬季寒夜低溫讓民眾卻步，但相對於受月光影響的8月英仙座與12月雙子座流星雨，象限儀座流星雨可說更精彩可期，也是觀察條件最佳的大型流星雨

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台北天文館說明，象限儀座流星雨的流星速度中等，特點是常出現明亮帶有色彩，甚至在夜空留下尾痕的火流星，在1月3日深夜至4日拂曉前這段時間最適合觀賞，也是預估極大期發生時間，每小時預測數量高達120顆，甚至可能衝到200顆。

▼「象限儀座流星雨」在週一（3日）晚上登場，圖為流星雨輻射點示意圖。（圖／台北天文館提供）

▲▼象限儀座流星雨輻射點示意圖。（圖／台北天文館提供）

由於1月3日深夜至4日剛好是農曆初一及初二，台北天文館表示，當天晚上逢朔無月，觀察條件極優，天文館也將在1月3日晚上8時起，透過全國與世界各地的全天域暗空攝影機進行直播，並配合深入淺出解說，為民眾介紹有關流星雨的知識，讓民眾不用塞車受寒也能欣賞到這場燦爛的流星雨。

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