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迎明年曙光不怕低溫！民眾彈指欣賞全台最美日出方法曝光

▲▼台北天文館精算各地直播景點元旦日出時間，讓民眾彈指間遍遊全國欣賞最美日出。（圖／台北天文館提供）

▲台北天文館精算各地直播景點元旦日出時間，讓民眾彈指間遍遊全國欣賞最美日出。（圖／台北天文館提供）

記者許敏溶／台北報導

2021年進入最後倒數，後天就是2022年，不少民眾準備「迎曙光、賞日出」，但又擔心景點天候不佳，台北天文館今（30日）除公布精算的曙光及日出時間，還集結全國各地設有高畫質攝影機，且可欣賞到日出美景的直播景點，以及精確時間，讓民眾不用出門，就可從阿里山到東海岸、從本島到離島，彈指之間遍遊全國，絕不錯過今年第一道曙光與日出美景。

明天就是2021年最後一天，後天就是2022年元旦，不少民眾在新年第一天「迎曙光、賞日出」，台北天文館表示，，明年元旦日出時間，全台最早為花蓮縣柏南山的清晨6時28分10秒，離島最早則是蘭嶼6時29分22秒，台灣本島最早則是台東三仙台嶼6時34分58秒。

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▼明年元旦全台最早日出為花蓮縣柏南山的清晨6時28分。（圖／台北天文館提供）

▲▼台北天文館精算各地直播景點元旦日出時間，讓民眾彈指間遍遊全國欣賞最美日出。（圖／台北天文館提供）

不過，根據中央氣象局預報，元旦受到東北季風影響，氣溫偏低，各地低溫約在14到17℃，局部地區可能更低，為了讓擔心景點天候不佳或人擠人的民眾，也能看到明年日出，台北天文館特別為全國各地設有高畫質攝影機，可欣賞到日出美景的直播景點，精算曙光及日出時間，讓民眾在家也可透過鏡頭，從阿里山到東海岸、從本島到離島，彈指之間遍遊全國，絕不錯過明年第一道曙光與日出美景。

此外，天文館表示，今年台灣本島最後的夕陽西落則出現在高雄西子灣，時間為明天17時26分，接著是金門烈嶼的17時30分，全國最晚日落在太平島，時間為18時12分。

▲▼台北天文館精算各地直播景點元旦日出時間，讓民眾彈指間遍遊全國欣賞最美日出。（圖／台北天文館提供）

▲明年元旦台灣本島平地最早日出為台東三仙台嶼6時34分58秒。（圖／台北天文館提供）

天文館也提醒民眾，在日出前與日落後瞬間，還有一種只出現一、兩秒鐘的短暫大氣折射現象「綠光」，而從法國新浪潮導演侯麥名作「綠光」，到孫燕姿膾炙人口的流行歌曲，都將這道一瞬即逝的奇異綠光比作人生的希望之光，民眾追元旦曙光與日出時，不妨參考天文館的預報尋找綠光，為新的一年許下美好願望。

▼台北天文館精建議民眾注意一下短暫的「綠光」。（圖／台北天文館提供）

▲▼台北天文館精算各地直播景點元旦日出時間，讓民眾彈指間遍遊全國欣賞最美日出。（圖／台北天文館提供）

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