憑空出現裸眼可見星星？脈動變星仙后座R進入最大亮度

▲脈動變星仙后座R進入最大亮度。（圖／台北天文館提供）

記者許敏溶／台北報導

天文迷注意了！最近北方的夜空出現了一顆平時無法以裸眼看到的星星，台北市立天文科學教育館表示，這顆星星座落在指引北極星的仙后座中，是被稱為「仙后座R」的一顆脈動變星，仙后座R將在下週一（24日）達到最大亮度，預估將能以裸眼看見，在日落後到午夜之前都能夠觀察到，天文迷可不要錯過。

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▲脈動變星仙后座R進入最大亮度，圖為相對位置示意圖。（圖／台北天文館提供）

台北天文館表示，仙后座R是一種米拉型變星，為恆星演化後期的階段，因燃料即將耗盡而處於非平衡狀態，導致恆星體積出現週期性的膨脹與收縮而造成亮度變化，仙后座R的亮度變化是以434天為週期，每個週期大約只有兩個月時間能以裸眼看見，隨時間變化而亮度下降後，將有超過一年的時間僅能透過望遠鏡觀察。

台北天文館已經在本月16日，以遠端天文台拍下仙后座R的影像，台北天文館分析，目前視星等估計約5.5，在光害低的郊區已經可以用裸眼看見，有興趣的民眾不妨在入夜後望向北方，嘗試是否能看見這顆變星，而想知道米拉變星的原理與更多天文知識，歡迎到天文館官網免費報名1月29日「宇宙紀事」講座。