明晨千萬要抬頭！與北極星亮度相近星鏈將通過台灣上空

▲49顆星鏈衛星明晨通過台灣上空，亮度與北極星亮度相近。（圖／台北天文館提供）

記者許敏溶／台北報導

明晨千萬要抬頭！台北市立天文科學教育館今（11日）指出，明天（12日）拂曉、大約清晨5點半前後，台灣上空將出現49顆星鏈（Starlink）衛星序列通過天空的奇景，每顆衛星的亮度可達約2.5等，與北極星亮度相近，早起的民眾，不妨抬頭看看這壯觀的景象。

「星鏈」是由美國企業家馬斯克所創辦的SpaceX公司所提出的太空通訊網路計畫，預計將以4.2萬顆小型衛星，建構起覆蓋全球的高速通訊網路，台北天文館表示，從2008年發射原型測試衛星至今，已將1944顆衛星部署在500多公里高的近地低軌道上，有些因失效未能入軌，根據天文學家觀測記錄，目前共有1468颗星鏈衛星在軌道上運行。

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▼美國SpaceX旗下星鏈（Starlink）衛星群，通過匈牙利被觀測到。（圖／達志影像／美聯社）

台北天文館表示，「星鏈」最近一次發射在上週，SpaceX以自家的獵鷹9號火箭將49顆星鏈衛星送入軌道，在部署過程中，衛星亮度足以在地球上以肉眼觀察，明天拂曉這群新衛星剛好通過台灣可見範圍，而且非常明亮，之後隨著軌道調整，亮度也將降至肉眼看不見。

至於如何觀賞49顆星鏈衛星，天文館指出，49顆星鏈衛星都由西南向東北方移動，大約在清晨5時28分30分期間，經過天頂時亮度達到最高，約數分鐘後，約5時37分至5時43分期間，還有國際太空站由西南向東南方飛過，在5時38分通過西南方上空時，北部可見高度約30度、中部約40度、南部約45度，越往南仰角越高也越亮，最亮可達-3.4等，已接近金星的耀眼亮度。



不過，天文館也表示，星鏈計畫雖可為全世界，包括難以建立基地台的偏遠荒地帶來網路通訊之便，但卻也對其他太空項目帶來威脅，例如上個月中國就對SpaceX的星鏈衛星過於接近天宮太空站可能造成碰撞而提出抗議，另星鏈衛星的大量光跡，也對天文觀測造成嚴重干擾，天文學家曾為此串連抗議，SpaceX公司也因此為衛星增設遮陽板以降低其亮度。