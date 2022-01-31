過年聚餐注意！大啖薑母鴨恐致酒測超標　最重可罰12萬

▲交通部提醒民眾，春節期間大啖酒精料理需慎防無自覺酒駕。示意圖，非當事人。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許維寧／台北報導

根據交通部道安會統計，去年1至10月間因酒駕導致死亡人數達261人，相較於去年同期增加9.2%。交通部道安會提醒民眾，酒駕高峰時段為下午16時至晚間20時，以及晚間20時至午夜24時，民眾年節聚餐應留意「無自覺酒駕」，聚餐時若有吃麻油雞、藥膳排骨等含酒精料理都要避免酒後開車。

過年期間民眾難免聚餐小酌，然而根據交通部道安會道安會統計，去年1至10月間酒駕案件死亡人數達261人，相較去年同期增加22人、約9.2%。

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根據交通部統計，下午16時至晚間20時，以及晚間20時至午夜24時都是民眾易酒駕時段，尤其下午16時至晚間20時佔全天後時段比例約26%，晚間20時至午夜24時亦高達22%。

酒與社會責任促進會則呼籲國人，下午16時至晚間20時成為高佔比時段，代表民眾對酒類飲料酒精佔比、酒精代謝缺乏正確認識，如民眾天冷吃麻油雞、薑母鴨體內殘留的酒精確實可能超過酒測值造成無自覺酒駕，民眾吃過含酒精料理後應尋求代駕或計程車服務。

另外，台北市交通大隊也指出，宿醉也可能演變成酒駕事件，民眾可能前天已經睡過一覺，但早上開車出門仍酒測超標，代表每個人代謝酒精的能力不一、酒精殘留於體內的時間也不一樣，卻會導致駕駛人反應變慢，建議民眾應嚴格管理酒後第二天的行程。

根據「道路交通管理處罰條例」第35條，機車駕駛人酒駕可處1.5萬元以上、9萬元以下罰鍰；汽車駕駛人酒駕，則處3萬元以上、12萬元以下罰鍰；當場移置保管汽機車並吊扣駕駛執照一至二年。如載未滿12歲兒童或因肇事致人受傷，可吊扣駕照二至四年；致人重傷或死亡可吊銷其駕駛執照，且不得再考。