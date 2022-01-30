可樂當水喝！20多歲正妹門牙「慘被溶解」　醫急喊2種情況不能拖

▲可樂牙。（圖／翻攝自人民網）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸一20多歲女大生日前前往醫院就診，醫生診斷發現，她雖然年紀不大，但一張嘴前面的牙齒全部都沒有了。女生說，自己從小就有磨牙的情況，加上留學期間壓力很大，經常喝可樂解壓。醫生提醒，快速的酸蝕疊加磨牙，導致牙齒慘被溶解，要儘速就醫。

北京大學口腔醫院口腔修複科副主任醫師曹燁表示，磨牙症可分為三型，一是磨牙型，常在夜間入睡以後磨牙，又稱為夜磨牙。二是緊咬型，常有白天注意力集中時不自覺地將牙咬緊，但沒有上下牙磨動的現象。三是混合型，兼有夜磨牙和白天緊咬牙的現象。

曹燁指出，磨牙原因主要包括以下六種，神經緊張，心理焦慮、抑鬱、憤怒等心理因素；胃腸道疾病，內分泌紊亂也可導致此；過度疲勞，從事精細工作者，如運動員、鐘表匠等；體內缺乏微量元素易患此症，體內有寄生蟲；長期磨牙形成的習慣性磨牙症；工作壓力大，身體勞累，長期生活不規律導致磨牙現象，除了以上幾種人外，性格內向、情緒激動、經常口中咬東西成習慣的人也容易患磨牙症。

醫生表示，長期的磨牙症可能導致牙齒表面磨損嚴重，牙冠變短，導致牙本質暴露出來。磨損嚴重時則可出現牙本質過敏、牙髓病、根尖周病以及牙折等，另外磨牙症還可引起頜骨或咀嚼肌的疼痛或疲勞感，關節異常等。

曹燁強調，發現有磨牙症時，一方面應該消除心理因素，減少緊張情緒，另一方面也應該及時到醫院就診，進行相關檢查及治療。常見的可以通過佩戴合墊降低頜骨肌張力和肌電活動並保護牙免受磨損。

此外，他也表示，如果長時間喝碳酸飲料，尤其是冰凍的碳酸飲料，患上「可樂牙」的幾率會上升。可樂牙是青少年在長期攝入可樂等碳酸飲料後發生在牙齒上的一種疾病，應該叫「牙齒酸蝕症」。在碳酸飲料中以可樂、雪碧等最為普遍，所以醫生們就直接稱之為「可樂牙」。日常飲用的碳酸飲料、運動飲料、果汁等，是牙齒酸蝕癥重要危險因素。