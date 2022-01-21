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男童摔倒「門牙撞進鼻腔」嚇壞！恐怖照片曝光　半顆牙直接消失

▲▼男童摔倒「門牙撞進鼻腔」照片曝光。（圖／翻攝自Facebook／Swansea Bay NHS）

▲男童術後復原良好，已恢復原本模樣。（圖／翻攝自Facebook／Swansea Bay NHS）

記者張方瑀／綜合報導

英國一名男童和表弟在飯店泳池玩耍時，竟跑到已經關掉水流的滑水道上，結果男童一個不小心臉朝下摔落滑梯，當場血流如注，表弟嚇得告訴大人，男童的門牙好像摔斷了，結果男童送醫後才發現，門牙並沒有摔斷，而是直接撞進鼻腔裡面。

根據《每日星報》報導，現年13歲的理查茲（Louis Richards）和家人在2019年暑假一起到土耳其旅行，當時他正和表兄弟在飯店泳池玩，幾個男孩就跑到已經關掉水流的滑水道上玩，沒想到理查茲一個不小心「臉部朝下」摔落滑梯，當場滿臉是血。

▲▼男童摔倒「門牙撞進鼻腔」照片曝光。（圖／翻攝自Facebook／Swansea Bay NHS）

▲男童摔倒後門牙直接撞進鼻腔裡。（圖／翻攝自Facebook／Swansea Bay NHS）

理查茲的媽媽格里菲斯（Kelly Griffiths）說，「表弟把他帶到淋浴間去，到處都是血，當我到那邊的時候，他們說理查茲的門牙好像掉了，我們就立刻先去飯店醫務室，接著就馬上去了飯店。」經過醫生檢查發現，理查茲的門牙根本沒有斷掉，而是在撞擊當下直接被擠入鼻腔，看起來就像是他鼻子骨折一樣。

理查茲直接在土耳其的醫院進行手術，當時醫生只有使用局部麻醉，所以他目睹了整個手術過程。格里菲斯表示，「他注射了5次局部麻醉劑，然後切開他的牙齦把牙齒拔下來，在用夾板固定住，剛好我是牙科護理師，我知道可能會有失去這顆牙齒的危險。」

因為理查茲的意外，一家人的旅行也算是泡湯了，格里菲斯說，「意外發生時只是旅行的第二天，我們當時只想回家，理查茲什麼事情都無法做，也不能正常吃飯喝水。」所幸當他回英國進行後續治療後，目前復原狀況良好，牙齒也重新裝回去，恢復了完美的笑容。

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