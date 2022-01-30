竹聯幫仁堂大哥吃完早餐猝逝！小年夜辦告別式　500人哀悼送行

▲竹聯幫仁堂弘仁會大哥楊聖合病逝，在小年夜當天舉辦告別式。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

竹聯幫弘仁會近期成為警政署全力掃蕩的目標，弘仁會重量級大哥綽號「muscle」的楊聖合，在8日於南投吃完早餐後，身體不適搶救不幸去世，最後竹聯幫仁堂成員獲悉後，在2周前選定位於北投3百坪的場地設置靈堂，並在小年夜當天舉辦告別式，送大哥最後一程。

警方表示，楊聖合，綽號「楊哥」、「muscle」，為竹聯幫仁堂弘仁會重量級大哥，在8日前往南投旅遊時，在吃完早餐後卻身體不適，據悉疑為猛爆性肝炎過世，此事一出，仁堂成員立刻協助家屬處理後事，並將楊聖合的遺體移回台北，且找了北投1處空地，架設靈堂。

據了解，北投這塊空地面積約3百坪左右，在2周前由仁堂接洽借用場地，現場有50櫃洋酒塔，還有數十隻路易十三等知名洋酒，估計總價值破百萬元，在守靈期間，還有請來「香檳girl」，送平時喜歡熱鬧的楊哥最後一程。

▲竹聯幫仁堂弘仁會大哥楊聖合病逝，3百坪場地辦告別式5百人送行，警方動員警力維安。（圖／記者邱中岳翻攝）

楊聖合告別式也選在小年夜當天舉辦，但竹聯幫仁堂相當低調，在法會之後僅辦家祭，並沒有準備公祭，在家祭結束後就自由捻香，預估現場約20分鐘左右結束，竹聯幫仁堂下設的5個分會也各派出約30人左右，告別式現場簡單但不失莊重。

竹聯幫仁堂近年發展迅速，原本就有的弘仁會之外，又成立了「旭仁會」、「育仁會」、「明仁會」，近期又結合文山地方角頭，成立「文仁會」，近期可能又會成立新的會，但楊聖合告別式，仁堂成員相當低調，各方好友致意後也告一個段落。

警方也不敢大意，派出50名警力到場維持秩序、交通，現場並沒有青少年參與活動，但查獲19歲的柳姓男子，因詐欺遭發布通緝，事後也製作筆錄將人解送地檢署歸案。

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