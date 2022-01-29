男扮貴姐「框嫩鴨出場」！摩鐵激歡48小時　8煞瘋狂輸出原因曝

記者邱中岳／新北報導

新北市汐止警方接獲線報，有1名男子在一處鐵皮工廠遭5人囚禁凌虐，最後警方將人救出後發現，被害人在男公關店框了1名男公關，狂歡48小時後付不出6萬2千4百元的檯費，才遭人押走毆打。

警方調查，27歲的劉姓男子，平時在男公關店上班，但閒暇之餘喜歡打扮成女性，在日前裝闊框了21歲的伊姓男公關，2人到桃園的汽車旅館狂歡48小時，2天之後伊男索討6萬2400元的檯費，但劉卻雙手一攤沒錢。

▲男子扮女裝框鴨出場，狂歡2天欠6萬2400元，慘被押走毆打。（圖／記者邱中岳翻攝）

伊男離開汽車旅館後，隨即找來張姓男子等3男1女前往助陣，強押劉姓男子到另一家汽車旅館凌虐，事後又轉往汐止的一處鐵工廠繼續毆打對方，直到管理員發現異狀報警，警方才將劉男救出。

劉姓男子被救出後全身多處挫傷，警方緊急將人送往醫院治療，事後伊男等人才說因為劉付不出坐檯費，所以才會將人押走要求還錢，並將劉的皮夾以及3千元現金、2枚戒指取走，警方將伊等5人帶回派出所。

▲男子欠6萬2400元慘被押走毆打，警方當場查扣2把空氣槍以及棍棒等證物。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方事後在伊男等人身上查扣2把空氣槍、棍棒等證物，事後又查獲在場涉案的3人，最後將伊男等8人依照妨害自由、傷害等罪嫌送辦，另外，槍枝以及棍棒事後也將依《社維法》進行裁處。

快訊／男扮女「框鴨哥出場」 狂歡後沒錢付...慘被押山區凌虐