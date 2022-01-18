臉書創討債公社　竹聯幫齊興會9人落網！恐嚇手段曝光

▲台南市警局破獲「竹聯幫齊興會」副會長為首犯罪團，緝獲36歲曾姓副會長等9人到案，起獲本票、帳冊、槍械、毒品等犯罪工具及證一批。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警局聯手台中、台北市警局，破獲「竹聯幫齊興會」副會長為首犯罪團，緝獲36歲曾姓副會長等9人到案，起獲禮金袋、帳冊、恐嚇文宣、本票、借據、委託書、槍彈、刀械、鐵棍、愷他命、自小客車等證物一批，全案依組織犯罪修例、槍砲、毒品、妨害自由、恐嚇取財等罪嫌送辦，並擴大追緝其他共犯中。

台南市警五分局於2021年1月間獲報，「竹聯幫平堂」黑道幫派組織成員36歲曾姓男子，於臉書創立「討債公社」，公開招攬遭積欠呆帳之債權人，並以五五分帳方式接受委託催討債務，經查曾嫌另擔任「竹聯幫」新興組織「齊興會」副會長，為壯大該會之實力，即率領手下黃姓、劉姓、林姓、馮姓、王姓男子等人，再吸收「四海幫海古堂」組織成員林姓男子及「十五份幫」組織成員巫姓、劉姓、周姓男子等人，加入共組暴力討債集團，由曾姓主嫌負責指揮調度，並以新北市新店區一處為堂口據點。

曾嫌等人乃先以電話口頭明示或暗示被害人，他們等為「竹聯幫」黑道幫派分子，要求履行不良債務，遇有被害人不從者，曾嫌即夥同或指示該組織成員前往被害人或親友住處或營業處所，丟擲潑撒印有「殺人償命」、「欠債還錢」字樣及「黑白無常鬼神嚇人」圖片之文宣，藉以恐嚇逼迫被害人出面償還債務，導致被害人及其親屬心生恐懼，難以度日，曾嫌等人以此手段牟利眷養組織成員維生，犯罪所及範圍遍佈全國各地區，無視公權力之存在，造成違法亂象層出不窮，囂張行徑危害社會治安甚鉅。

市警五分局、二分局、永康分局、刑警大隊偵三隊、偵四隊及台北市警中正第二分局、台北市刑警大隊偵二隊、台中市警局第二分局成立聯合專案小組，報請台南地檢署檢察官指揮偵辦，經專案小組等長期實施通訊監察及跟監蒐證埋伏等偵蒐作為，並蒐報被害人相關被害事證後，針對該不法集團之住居所及經常出沒地點確實掌握，於1月17日上午8時許，分別持台南地檢署檢察官簽發之拘票，及台南地院法官核發之搜索票，結合台北市警局、台中市警局及特殊任務武裝警力同步執行拘提及搜索掃蕩任務，分別查扣印有該組織名稱之禮金袋及帳冊、恐嚇文宣、被害人本票、借據、委託書、空氣手槍、發令彈、模擬彈、武士刀、開山刀、鐵棍、伸縮警棍、第三級毒品愷他命、自小客車等物證，並同步逮捕傳喚曾姓主嫌及32歲黃嫌、37歲劉嫌、31歲林嫌、29歲馮嫌、22歲巫嫌、29歲林嫌、周、王等9人到案。

警方初步調查，曾嫌等人至少受委託索討2000萬元的債務，目前警方掌握南北計有8名被害人，被曾嫌等人恐嚇勒索得手約600多萬元。



警方調查曾嫌所操控之犯罪組織，確具集團性、常習性及暴力性，係3人以上具內部管理結構，並以其成員從事暴力犯罪活動之犯罪組織，全案除依違反組織犯罪防制條例等罪嫌，先行解送台南地檢署偵辦外，專案小組另持續就被害人受害情形及其他共犯深入追查蒐證，以向上溯源、向下刨根、斬斷金流等方式，瓦解該「竹聯幫齊興會」不法組織，全力維護本轄良好社會治安。