　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

臉書創討債公社　竹聯幫齊興會9人落網！恐嚇手段曝光

▲台南市警局破獲「竹聯幫齊興會」副會長為首犯罪團，緝獲36歲曾姓副會長等9人到案，起獲本票、帳冊、槍械、毒品等犯罪工具及證一批。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警局破獲「竹聯幫齊興會」副會長為首犯罪團，緝獲36歲曾姓副會長等9人到案，起獲本票、帳冊、槍械、毒品等犯罪工具及證一批。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警局聯手台中、台北市警局，破獲「竹聯幫齊興會」副會長為首犯罪團，緝獲36歲曾姓副會長等9人到案，起獲禮金袋、帳冊、恐嚇文宣、本票、借據、委託書、槍彈、刀械、鐵棍、愷他命、自小客車等證物一批，全案依組織犯罪修例、槍砲、毒品、妨害自由、恐嚇取財等罪嫌送辦，並擴大追緝其他共犯中。

▲台南市警局破獲「竹聯幫齊興會」副會長為首犯罪團，緝獲36歲曾姓副會長等9人到案，起獲本票、帳冊、槍械、毒品等犯罪工具及證一批。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警五分局於2021年1月間獲報，「竹聯幫平堂」黑道幫派組織成員36歲曾姓男子，於臉書創立「討債公社」，公開招攬遭積欠呆帳之債權人，並以五五分帳方式接受委託催討債務，經查曾嫌另擔任「竹聯幫」新興組織「齊興會」副會長，為壯大該會之實力，即率領手下黃姓、劉姓、林姓、馮姓、王姓男子等人，再吸收「四海幫海古堂」組織成員林姓男子及「十五份幫」組織成員巫姓、劉姓、周姓男子等人，加入共組暴力討債集團，由曾姓主嫌負責指揮調度，並以新北市新店區一處為堂口據點。

▲台南市警局破獲「竹聯幫齊興會」副會長為首犯罪團，緝獲36歲曾姓副會長等9人到案，起獲本票、帳冊、槍械、毒品等犯罪工具及證一批。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市警局破獲「竹聯幫齊興會」副會長為首犯罪團，緝獲36歲曾姓副會長等9人到案，起獲本票、帳冊、槍械、毒品等犯罪工具及證一批。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市警局破獲「竹聯幫齊興會」副會長為首犯罪團，緝獲36歲曾姓副會長等9人到案，起獲本票、帳冊、槍械、毒品等犯罪工具及證一批。（圖／記者林悅翻攝，下同）

曾嫌等人乃先以電話口頭明示或暗示被害人，他們等為「竹聯幫」黑道幫派分子，要求履行不良債務，遇有被害人不從者，曾嫌即夥同或指示該組織成員前往被害人或親友住處或營業處所，丟擲潑撒印有「殺人償命」、「欠債還錢」字樣及「黑白無常鬼神嚇人」圖片之文宣，藉以恐嚇逼迫被害人出面償還債務，導致被害人及其親屬心生恐懼，難以度日，曾嫌等人以此手段牟利眷養組織成員維生，犯罪所及範圍遍佈全國各地區，無視公權力之存在，造成違法亂象層出不窮，囂張行徑危害社會治安甚鉅。

▲台南市警局破獲「竹聯幫齊興會」副會長為首犯罪團，緝獲36歲曾姓副會長等9人到案，起獲本票、帳冊、槍械、毒品等犯罪工具及證一批。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市警局破獲「竹聯幫齊興會」副會長為首犯罪團，緝獲36歲曾姓副會長等9人到案，起獲本票、帳冊、槍械、毒品等犯罪工具及證一批。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市警局破獲「竹聯幫齊興會」副會長為首犯罪團，緝獲36歲曾姓副會長等9人到案，起獲本票、帳冊、槍械、毒品等犯罪工具及證一批。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市警局破獲「竹聯幫齊興會」副會長為首犯罪團，緝獲36歲曾姓副會長等9人到案，起獲本票、帳冊、槍械、毒品等犯罪工具及證一批。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市警局破獲「竹聯幫齊興會」副會長為首犯罪團，緝獲36歲曾姓副會長等9人到案，起獲本票、帳冊、槍械、毒品等犯罪工具及證一批。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市警五分局、二分局、永康分局、刑警大隊偵三隊、偵四隊及台北市警中正第二分局、台北市刑警大隊偵二隊、台中市警局第二分局成立聯合專案小組，報請台南地檢署檢察官指揮偵辦，經專案小組等長期實施通訊監察及跟監蒐證埋伏等偵蒐作為，並蒐報被害人相關被害事證後，針對該不法集團之住居所及經常出沒地點確實掌握，於1月17日上午8時許，分別持台南地檢署檢察官簽發之拘票，及台南地院法官核發之搜索票，結合台北市警局、台中市警局及特殊任務武裝警力同步執行拘提及搜索掃蕩任務，分別查扣印有該組織名稱之禮金袋及帳冊、恐嚇文宣、被害人本票、借據、委託書、空氣手槍、發令彈、模擬彈、武士刀、開山刀、鐵棍、伸縮警棍、第三級毒品愷他命、自小客車等物證，並同步逮捕傳喚曾姓主嫌及32歲黃嫌、37歲劉嫌、31歲林嫌、29歲馮嫌、22歲巫嫌、29歲林嫌、周、王等9人到案。

▲台南市警局破獲「竹聯幫齊興會」副會長為首犯罪團，緝獲36歲曾姓副會長等9人到案，起獲本票、帳冊、槍械、毒品等犯罪工具及證一批。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市警局破獲「竹聯幫齊興會」副會長為首犯罪團，緝獲36歲曾姓副會長等9人到案，起獲本票、帳冊、槍械、毒品等犯罪工具及證一批。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方初步調查，曾嫌等人至少受委託索討2000萬元的債務，目前警方掌握南北計有8名被害人，被曾嫌等人恐嚇勒索得手約600多萬元。


警方調查曾嫌所操控之犯罪組織，確具集團性、常習性及暴力性，係3人以上具內部管理結構，並以其成員從事暴力犯罪活動之犯罪組織，全案除依違反組織犯罪防制條例等罪嫌，先行解送台南地檢署偵辦外，專案小組另持續就被害人受害情形及其他共犯深入追查蒐證，以向上溯源、向下刨根、斬斷金流等方式，瓦解該「竹聯幫齊興會」不法組織，全力維護本轄良好社會治安。

▲台南市警局破獲「竹聯幫齊興會」副會長為首犯罪團，緝獲36歲曾姓副會長等9人到案，起獲本票、帳冊、槍械、毒品等犯罪工具及證一批。（圖／記者林悅翻攝，下同）

ET快訊
快訊／新竹確診7處足跡公布　大潤發、全家
快訊／桃園最新26處足跡公布　台鐵、全聯、小北百貨
2周暴增113例本土確診　蘇貞昌：還在控制範圍內
病毒來太快　陳時中：現在沒升級不代表未來不會升
台灣將與Omicron病毒共存？　陳時中正面回應
爸爸也中了！　一家七口吃西堤5人確診
染疫西堤員工「到國軍福利站送貨」！　匡列5人隔離
染Omicron痊癒有後遺症？　羅一鈞：沒打疫苗者較嚴重
新竹4確診傳染途徑不明　陳時中：疫情可能再擴大
快訊／聯邦銀行又增5員工確診！　1家人也染疫
數位證明周五開放申請　陳時中：是歐盟規格
20期已28萬人預約　莫德納最搶手！ 莊人祥喊話：也可選BN
今本土暴增17人！　4縣市出現確診者
新竹公司主管確診！　「1家4口全中鏢」感染源不明
快訊／歌友會再爆確診！　接觸者增加1人染疫
快訊／計程車司機染疫　採檢4次才確診

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

林姿妙陷「機6」風暴　陳金德曝：親友為何敢買保護地？

臉書創討債公社　竹聯幫齊興會9人落網！恐嚇手段曝光

聯結車撞死重機騎士　法官判肇事駕駛要燒「藍寶堅尼」給死者

屁孩撞壞賓士拒賠全額　丟信號彈還錄影貼網…犯案影片成鐵證

街口胡亦嘉收購「愛評網」鍘光員工　創辦人怒討162萬資遣費吞敗

林姿妙控遭政治追殺　宜蘭地檢署：縝密蒐證非「東廠」

士林分局社子派出所落成啟用　結合職務宿舍外觀藏亮點

廢棄派出所停車棚起火毀民房　屏東警察局「有過失」判賠130萬

糞桶夥滷蛋付6萬給死貓伯　瘋狂亂倒廢棄物...地主見這幕氣炸

小三被切拿不到「分手費」　怒帶3煞刀棍洗劫正宮再逼簽本票

吳宗憲公司「員工0年終」：一毛都不給　助理狀況外...他摔手機痛譙「跟白癡一樣」

直擊阮經天火鍋店「幫女客人量體溫」！ 下秒突靠近額頭…她尖叫羞爆

成績不重要、這題講完就下課... 超有感「老師幹話」你聽過幾句？

身體一頂！陸男撞碎整片玻璃門　差點滑倒跌沙發上...撞到頭痛爆

海關退役犬以前搜到毒品才坐下 現在牠聞香「電鍋前蹲坐」媽笑翻

Lulu主持台北跨年「台上唱到台下XD」　吐「合作木曜」心聲…獲讚：太罩了！

廂型車逆向硬超！險擦撞機車　10秒後照樣等紅燈...騎士笑死

街上全濕差點滑倒拚命掙扎　他突跳起舞妹子驚呆回頭

【聲林之王3】EP6 精華｜李拾壹神改編《良心》 乱彈阿翔.九九唱尬攏燒聲 徐佳瑩大讚「超越音樂的境界」｜庾澄慶 Faye 曹雅雯 畢書盡 Lulu ｜Jungle Voice 3

40移工彰化車站前大亂鬥！　見1員警鳴笛全落跑還闖紅燈

林姿妙陷「機6」風暴　陳金德曝：親友為何敢買保護地？

臉書創討債公社　竹聯幫齊興會9人落網！恐嚇手段曝光

聯結車撞死重機騎士　法官判肇事駕駛要燒「藍寶堅尼」給死者

屁孩撞壞賓士拒賠全額　丟信號彈還錄影貼網…犯案影片成鐵證

街口胡亦嘉收購「愛評網」鍘光員工　創辦人怒討162萬資遣費吞敗

林姿妙控遭政治追殺　宜蘭地檢署：縝密蒐證非「東廠」

士林分局社子派出所落成啟用　結合職務宿舍外觀藏亮點

廢棄派出所停車棚起火毀民房　屏東警察局「有過失」判賠130萬

糞桶夥滷蛋付6萬給死貓伯　瘋狂亂倒廢棄物...地主見這幕氣炸

小三被切拿不到「分手費」　怒帶3煞刀棍洗劫正宮再逼簽本票

台中市拒提供鎮瀾宮章程　徐國勇：已發公文要求提供

餐廳工讀生「尾牙拚12小時」沒加班費　她心疼高一兒：潛規則壓榨

科技結合訓練 300°螢幕情境模擬　強化警察訓練臨場反應

晚1年裝修、每百萬貴6萬！材料漲最兇是它　年漲破21%

核食變「福食」遭酸「以為能改運？」　蘇貞昌：不必扭曲

林姿妙陷「機6」風暴　陳金德曝：親友為何敢買保護地？

詹姆斯25分與強森末節連拿10分　湖人逆轉爵士勝率重回5成

快訊／新竹確診1家4口足跡！大潤發、台鐵、楊台西鵝肉、魚鮮會社

抹茶紅豆、法芙娜可可都有！7公分爆餡車輪餅店連4天「買1送1」

命理師大膽預言「中共2044年滅亡」　鄭弘儀驚問：台灣會獨立嗎

「手捏求救字條」她全身狂抖匯款　驚見恐怖5個字！警全戒備

社會熱門新聞

桃園婦客廳亡！兒伴屍一周：有幫媽蓋棉被

高雄首批11名酒駕犯　殯儀館擦冰櫃

台南才女遭酒駕撞死　兒慟：下輩子再做妳兒子

即／殉職飛官陳奕頭七回家了　軍方尋獲頭部

四海幫永遠的痛！幫主遭槍殺懸案26年　倖存者揭內幕

四海幫主遭開8槍亡　國安局長做這事讓倖存者超毛

移工異鄉結連理　3人口角變27人大亂鬥

總統府前「大重機衝撞人行道」　刷斷鐵欄杆騎士斷手

快訊／打完第3劑莫德納2天！嘉義女呼吸困難送醫不治

即／北市內湖男陳屍大樓中庭！　警封鎖現場調查

致佳警衛火場中狂搬化骨水　救了新竹人的肝

禮儀公司老闆欠10萬遭砸店　警方逮4人球棒隊

孕妻見10字訊息　抓包夫婚前劈腿

存款千萬擠破屋！南投女童「有新家了」　

更多熱門

相關新聞

就是要瓦解弘仁會！警政署公布去年掃黑成果

就是要瓦解弘仁會！警政署公布去年掃黑成果

警政署刑事局17日下午發布掃黑打詐專案記者會，刑事局統整全台警方2021年整年掃蕩黑幫打詐成果，共查緝395個幫派組織、逮捕犯嫌3169人，並查扣不法利得新台幣4億1,700萬元。其中最囂張的包含涉及台南女組頭、桃園藥頭擄人案、並在中山區林森北路某酒店丟擲手榴彈的竹人幫弘仁會長林聖閎，以及涉及多件槍擊、恐嚇案件的天道盟美鷹會精神領袖王鑫，還有竹聯幫寶和會背景的台北市土方公會理事長王建翔。

高雄鳥松狂飄化學異味元兇是他！

高雄鳥松狂飄化學異味元兇是他！

南警副局長等7人榮退

南警副局長等7人榮退

押女組頭逼簽本票、酒店丟手榴彈　竹聯弘仁會長被捕

押女組頭逼簽本票、酒店丟手榴彈　竹聯弘仁會長被捕

台南婦遭詐提200萬放信箱　女車手取款被捕

台南婦遭詐提200萬放信箱　女車手取款被捕

關鍵字：

南警竹聯幫齊興會副會長犯罪集團

讀者迴響

熱門新聞

ØZI經紀人回應了！

Keanna改口！抖出「ØZI曖昧私訊」：我心寒堅持保護你

謝和弦踢爆Keanna纏ØZI露骨內幕！

現在只是前菜！醫預測「Omicron大爆發時間點」

快訊／本土+17！桃機疫情爆發2週「衍生案例破百」

西堤狂燒和變冷有關！醫警告24小時內「別做這動作」

吳宗憲旗下公司「員工0年終」　火大痛罵

網美賣一次4萬！　「交涉＋開房過程」全被拍

宋智雅穿假貨道歉！金賢中「秒退追」狠心切割韓網炸鍋

拒道歉ØZI！Keanna認犯3大錯誤

青青遭爆料疑賣淫「被人包了」！

「2劑高端＋莫德納」24小時症狀曝

快訊／新竹1家4口確診！感染源不明

N刷《華燈》找細節！發現蘇媽媽「5大死亡線索」

《驕女》林萱瑜被爆下海價碼曝光

更多

最夯影音

更多
吳宗憲公司「員工0年終」：一毛都不給　助理狀況外...他摔手機痛譙「跟白癡一樣」

吳宗憲公司「員工0年終」：一毛都不給　助理狀況外...他摔手機痛譙「跟白癡一樣」
直擊阮經天火鍋店「幫女客人量體溫」！ 下秒突靠近額頭…她尖叫羞爆

直擊阮經天火鍋店「幫女客人量體溫」！ 下秒突靠近額頭…她尖叫羞爆

成績不重要、這題講完就下課... 超有感「老師幹話」你聽過幾句？

成績不重要、這題講完就下課... 超有感「老師幹話」你聽過幾句？

身體一頂！陸男撞碎整片玻璃門　差點滑倒跌沙發上...撞到頭痛爆

身體一頂！陸男撞碎整片玻璃門　差點滑倒跌沙發上...撞到頭痛爆

海關退役犬以前搜到毒品才坐下 現在牠聞香「電鍋前蹲坐」媽笑翻

海關退役犬以前搜到毒品才坐下 現在牠聞香「電鍋前蹲坐」媽笑翻

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面