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社會 社會焦點 保障人權

竹聯幫+地方角頭萬華開賭場　警破門抓25人遭酸「你們來早了」

記者邱中岳／台北報導

北市警方接獲線報，萬華區萬大路民宅藏有賭場，警方前往埋伏，凌晨1時許發現許多民眾出入，當場前往地下室查緝，當場逮捕負責人以及3名工作人員，另外還有21名賭客在場，並查扣現金16萬元，另外還有籌碼、賭具等證物。

警方調查，42歲的黃姓男子與3名員工在萬華區萬大路一處民宅地下室經營俗稱「黑粒仔」的天九牌賭場，日前因為被警方盯上，所以將據點轉移至新北市，萬華分局獲悉，黃男等人又將場子轉回萬華地區，企圖在過年前夕大撈一筆。

▲▼警方發現萬大路民宅地下室藏賭場，當場逮25人以及扣16萬抽頭金。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲警方發現萬大路民宅地下室藏賭場，當場逮25人以及扣16萬抽頭金。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方獲知後前往埋伏，果然發現男女陸續進入該民宅地下室，等凌晨1時許賭場剛開始營業就破門攻堅，當場壓制賭客、員工等25人，並起獲抽頭金16萬400元，但現場有人表示，「你們來早了。」

警方另外發現，該賭場並沒有賭現金，全部以籌碼在賭桌上輸贏，發現共計有17萬多元的籌碼、天九牌以及點鈔機、監視器等證物，訊後依照賭博罪嫌將負責人以及員工4人送辦，其餘賭客則由社維法裁處。

▲▼警方發現萬大路民宅地下室藏賭場，當場逮25人以及扣16萬抽頭金。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲警方追查，該天九牌賭場幕後金主為竹聯幫與頭北厝一同經營。（圖／記者邱中岳翻攝）

據了解，該賭場的黃姓負責人其實只是人頭，其實幕後經營者為竹聯幫仁堂、地方角頭頭北厝成員，警方強調，原本鎖定該賭場，但後來流竄至新北市，最近回到萬華繼續經營，才埋伏逮人。

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