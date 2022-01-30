騎士警局前騎車闖工區慘摔　警聞聲急救卻聞酒味一測竟達0.57

▲桃園老翁深夜酒駕，在警局前被施工封鎖線絆倒自摔。（圖／記者楊熾興翻攝）



記者楊熾興、林冠吟／桃園報導

桃園一名75歲的林姓騎士29日晚間近11時許時，深夜酒駕騎車，在行經景福派出所旁的道路時，不慎誤闖施工警示區，遭封鎖線絆倒，當場摔車。值班員警聽到碰撞聲，急忙上前查看，並將林男扶起，但這一扶，卻聞到林男身上有濃濃的酒味，立即對其酒測，發現其酒測值高達0.57MG/L，將林男依法送辦。

75歲的林姓男子29日深夜酒駕騎車，在行經景福派出所旁被施工警示區的封鎖線絆倒，當場人車倒地，發出巨大聲響，景福派出所的值班員警聽到碰撞聲，也立即上前查看，卻發現其身上有濃濃酒味，當即對他進行酒測。

▲▼桃園老翁深夜酒駕，在警局前自摔。（圖／記者楊熾興翻攝）



這一測竟發現林男酒測值高達0.57MG/L，不過所幸林男身上僅有輕微擦挫傷，並無大礙。而林男起先也向警方否認有喝酒情形，隨後才坦承，有和朋友「喝兩杯」，警方也立即將林男依公共危險罪送辦。

警方呼籲民眾切勿酒後駕車，危害自身及他人生命安全，警方將持續嚴格取締酒後駕車行為，貫徹酒駕零容忍政策，駕駛人切勿以身試法。

▲▼桃園老翁深夜酒駕，在警局前自摔。（圖／記者楊熾興翻攝）



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