資訊巨量伴隨網路亂象叢生　陳菊示警隱私權挑戰更巨大

▲國家人權委員會日前舉辦「數位人權研討會」。（圖／國家人權委員會提供）



記者林銘翰／台北報導

國家人權委員會主委陳菊近日表示，全球數位化的時代早已來臨，尤其在新冠肺炎疫情之後，數位發展更是一日千里，但伴隨資訊巨量而來的是網路亂象叢生，更產生諸多影響甚至侵害人權的狀況，尤其數位資產市場、社群媒體的快速成長，對於資安以及個人隱私權的挑戰更是巨大。

國家人權委員會日前舉辦「數位人權研討會」，希望讓人權意識落實在數位科技，使人權保障成為提升數位發展最重要的競爭力，並邀請政府相關單位、專家學者及關心此項議題的民眾參與、分享經驗，以期創造數位與人權雙贏。

陳菊表示，全球數位化的時代早已來臨，行動數據普及化，手機已成為人行動坐臥離不開的重要工具，尤其在新冠肺炎疫情之後，數位發展更是一日千里，各式各樣的應用服務以及社群媒體已成為所有人的生活日常。

不過，陳菊也說，伴隨資訊巨量而來的是網路亂象叢生，更產生諸多影響甚至侵害人權的狀況，尤其是數位資產市場、社群媒體的快速成長，對於資安以及個人隱私權的挑戰更是巨大，而隱私與資訊安全正是數位人權的重點。

陳菊指出，近年受到新冠肺炎的影響，全球正在產生新的互動模式，而即時、無遠弗屆的數位世界，也以前所未有的速度蓬勃發展，然而個別單位或公司的高度數位化，造就的是一座又一座的數位孤島，數位發展不足地區，各項社會資源與功能無法銜接，而造成數位人權低落窘境。

陳菊強調，台灣雖然是世界防疫的資優生，但無法自絕於世界改變的浪潮之外，越早面對、超前部署才能充裕因應，這也是人權會之所以促成一系列的研討會，希望呼籲大家重視數位人權相關問題、集思廣益，讓人權能夠與科技並進，讓台灣在數位人權上不落人後，與世界同步前行。

▼國家人權委員會主委陳菊。（圖／國家人權委員會提供）

