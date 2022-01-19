自拍私密片取悅男友被外流　9人轉傳害少女崩潰自殘遭索賠400萬

▲少女自拍不雅片取悅男友卻遭外流出賣，連自己閨蜜也插一腳。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃哲民／台北報導

北市1名少女4年前讀國中時，自拍裸露影片取悅當時男友，卻遭男友出賣將影片外流，甚至還被轉發到多人群組，少女因而精神崩潰甚至自殘，少女父母提告向惡男友等9名散播者求償共400萬元，並要求9人的父母連帶賠償。台北地院審酌惡男友與少女的1名閨蜜造成傷害最大，判2人與父母連帶賠償各10萬元，餘7人與父母連帶賠償各2萬到3萬元，少女共獲賠36萬元。

這起離譜案件導因於受害少女在2018年5月間，自拍自慰影片傳給當時男友欣賞，沒想到男方隔年（2019年）2月竟把影片透過臉書即時通傳給1名死黨炫耀，死黨立刻又轉傳給2名女同學。

其中1女轉傳給自己學弟，再被學弟po到1個7人群組流傳，另1女是少女的閨蜜，明知影片內容是自己姊妹淘的不雅畫面，仍毫不猶豫轉傳給2名朋友及1個16人群組給大家看，以致於又有3人各自轉傳給1個朋友或學姊，最後是1名補習班學生再轉傳給1位同學。

少女後來得知自己裸露影片在同學群組瘋傳，又氣又羞，因而精神崩潰、多次自殘，少女父母怒不可遏，逐一找出9名散播者，提告向惡男友與少女閨蜜求償精神慰撫各100萬元、另7人各被索賠20萬元到60萬元，9人合計400萬元，由於9人都未成年，少女父母要求9人的父母以法定代理人身分負連帶賠償責任。

9人被移送少年法庭處理，在本件求償案都辯稱是一時無心之過、願意認錯，但負擔不起高額賠償，惡男友推稱僅傳給1名死黨，後續被廣泛流傳與他無關、影片也不是他偷拍的，他還指少女在事發前就有精神狀態不穩、自傷就醫紀錄，所以少女不見得是因為影片外流而精神崩潰。

法官審理指出，就算只轉傳給1個人，而且看完就刪除，仍對本案受害少女的隱私權造成侵害，更無法確保收到影片的人是否會繼續外流散布，本案受害少女的精神疾病不排除就是因本案而發作，更可見9名散播者傷害少女隱私權的情節重大。

法官審酌9人家境與犯行輕重，今判少女男友及少女閨蜜各賠償10萬元，男友死黨及最先從死黨取得影片的1名少女，屬於本案轉傳鍊的最前端、惡性居次，判2人各賠3萬元，其餘5人轉傳行為屬於較末端，各應賠償2萬元，9人的父母須負連帶責任，但少女和父母因獲賠金額縮水至不到求償金額的1成，須負擔91%的訴訟費，可上訴。