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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳菊曾被送安坑調查所　蘇貞昌：會保留不義遺址

▲▼蘇貞昌報告「中央政府海空戰力提升計畫採購特別預算案」聯訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

監察院長陳菊28日上午率監察委員到行政院進行例行性的巡察，呼籲政院盡速將《威權統治時期國家不法行為被害者權利回復條例》草案送立院審查，以及持續進行不義遺址的保留工作。對此，院長蘇貞昌說，草案已多次審議並整合，將盡快提出。

針對陳菊提到的不義遺址處理、政治受難者權利回復條例等，蘇貞昌表示，這些非常重要，他和陳菊院長當年一起在軍事法庭上面對不義審判，「雖然歷經42年，但想起來還是點滴在心」。也因為有陳菊院長前輩的犧牲奉獻，今天打開了台灣民主的大門，同時讓台灣民主落實、一步一步往前走。

「然而，歷史不是一天造成，事件不是一蹴可及。」蘇貞昌表示，我們應該就相關前輩們所犧牲，盡速與以回復。關於這點，羅秉成政委已經就相關的草案進行多次的審議，很快會提出來。

「對於不義遺址，如菊姊剛才所指教，確實都應該完整保留。」蘇貞昌接著提到，新店已經有的人權紀念園區，可以做為系列等，做更完善的保存，要拜託政委羅秉成督管相關部會，盡快做妥適處理。

蘇貞昌說，雖然歷經42年，但相關資料也好、相關空間也好，都不應該任其荒廢，反而應該完整保存，並利用新的科技，如何重塑當年的時空、情境，讓後來者，也就是現在在自由民主開放社會哩，才知道當年是如何的困難、不簡單，以及這些前輩是如何的犧牲、勇敢。只有記取教訓，才能不再犯。

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