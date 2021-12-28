今率監委巡察行政院　陳菊：兩院攜手共為台灣的廉能與人權努力

▲陳菊28日率監委巡察行政院。（圖／翻攝自Facebook／陳菊(花媽)，下同）

記者蘇晏男／台北報導

監察院長陳菊28日上午率第6屆監委到行政院進行例行性巡查。晚間，陳菊透過臉書表示，今天彙集了監察院110年調查案、巡察發現、審計部建議意見或社會大眾關切之問題，供行政院列管追蹤及施政執行，也要感謝行政院長蘇貞昌、副院長沈榮津、及秘書長李孟諺及各部會首長的配合與支持。

陳菊說，蘇貞昌與其領導的行政團隊，為台灣做出的貢獻，有目共睹，尤其在全球疫情仍舊嚴峻的情況，台灣能確實守住，以及面對國家重大決策，也都穩扎穩打，取得全國人民的信賴，這樣的用心與努力，「我要在這裡表達我的敬意與謝意」。

陳菊指出，監察權遵循憲政體制，謹守事後監察的原則來行使職權，針對行政機關涉有違失的工作及施政，或對中央及地方公務人員違法失職進行調查、提出調查報告，經常為外界做為檢視行政機關施政的重要參考。

「因為擔任人權委員會主委，因此有履勘不義遺址的機會。」陳菊也指，依照《促轉條例》的立法意旨，不義遺址是指威權時期的統治者侵害人權事件的發生地，作為人權教育的場所，以反省國家暴力，不能再重蹈覆轍，具有重要的人權指標。

陳菊強調，因此，不論是不義遺址的保存，或是基於人權會的調查報告，為了要平復行政不法及財產返還的《威權統治時期國家不法行為被害者權利回復條例草案》，國家人權委員會、監察院都願意與行政院共同合作，保障人民的權利。監察院與行政院會持續攜手，共同為台灣的廉能與人權努力。