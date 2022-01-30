美印太司令示警「陸6年內攻台」　學者：國民黨執政戰爭風險降一半

▲國民黨國際事務部主任黃介正。（圖／記者徐政璿攝）



記者楊蕓／台北報導

美軍印太司令戴維森（Phil Davidson）去年示警，中共最快可能在6年內攻台，引起熱議。淡江大學國際事務與戰略研究所副教授、國民黨國際事務部主任黃介正分析，兩岸關係在蔡英文執政後越走越壞，但國民黨只要執政，戰爭風險係數馬上「降一半」，原因在於國民黨維繫兩岸和平的能耐遠高於民進黨。

黃介正指出，戴維森去年示警，中共最快可能在6年內攻台；去年11月，美軍參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley），中國未來12到24個月內，不太可能嘗試以軍事方式攻占台灣；國防部長邱國正曾在備詢時說，中共2025年具全面犯台能力；國安局長陳明通則評估，中共不會在蔡英文任內攻台。

黃介正表示，上述學者預估的時間點都落在10年內，也就是說，下一任總統任期一直到2028年，台灣的風險會比現在還高很多，「國民黨只要執政，台灣風險係數馬上降一半」，因為國民黨不搞台獨，不會刻意搞去中國化。

黃介正也提醒，2027年剛好是習近平結束第三任期，也是解放軍建軍100週年，這個時間點也非常敏感；他認為，國民黨應重新對接兩岸關係，尤其進入後疫情時代，應與對岸進行教育、文化、宗教、體育、商務等交流，「國民黨最大的功能，就是維繫這段危險時期的和平與穩定，且能耐遠高於民進黨」、「國民黨是一個可以降低戰爭風險的政黨」。

針對很多年輕人認為兩岸不太可能發生戰爭，即使開戰，也認為美國會來支援台灣，黃介正表示，蔡英文主打維持現狀，「你是要維持緊張的現狀，還是要一個雙方降低仇恨、降低風險、好來好往的現狀？」