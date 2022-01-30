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大學校舍耐震現疑慮　教部擬爭取國家公共建設經費補強

▲▼教育部公立國中小校舍耐震改善在今年底完成。（圖／教育部提供）

▲大學老舊校舍潛藏耐震不足問題，但教育目前僅補助公立國中小校舍耐震改善，圖為彰化縣大村國中南棟補強後狀況。教育部提供。（圖／教育部提供）

記者許敏溶／台北報導

台灣位於環太平洋地震帶，平均每年發生數千次地震，為師生安全，各大專校院希望進行校舍補強，但目前政府經費僅針對全國公立國中小校舍耐震進行改善，而且全國大專校院館舍數量龐大，所需經費太多，勢必排擠影響校務基金調度運用，且不少建築更是在921之前完成，例如台北藝術大學高達2/3校舍是在921之前興建，大專校院日前也向教育部求助，希望教育部伸出援手，補助大學經費改善校舍安全。

台灣地震頻繁，今年光是到1月16日為止，就有一個規模6地震，3個規模5以上地震，而地震具有不可預知性，在日前全國大專校院校長會議上，國立科技大學校院協會提案，指全國大專校院的老舊校舍存在耐震力不足問題，在龐大的大專校院館舍中，應該先篩選出有耐震疑慮校舍，在短時間內以有效率的評估與設計方式，縮小耐震補強作業規模，達成校舍結構安全。

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▼日前大學校長會議上，大學希望教育部補助經費改善校舍安全。（圖／記者許敏溶攝）

▲▼大學校長會議今起一連兩天在雲科大舉行。（圖／記者許敏溶攝）

國立科技大學校院協會理事長、台科大校長顏家鈺進一步指出，校舍外牆與建築結構不可分離，建議進行校舍補強設計同時，一併進行外牆安全診斷，但他也坦言，全國大專校院館舍數量龐大，所需經費甚鉅，若由校務基金支出，勢必嚴重排擠校務基金調度運用，建議教育部提供相關補助。

台北藝術大學校長陳愷璜也附和說，北藝大學校座落在山坡地，校舍共27棟，2/3是在921之前蓋的，當初建築法規鬆散，校址選定時並沒做過必要的大地工程檢測，結果學校下方有一個斷層，為了師生安全，北藝大每年都要預支數百萬經費進行相關地形監測，目前監測地錨共527支，在一般市區平地大學不會有此支出，這是位於山坡上的公私立大學要支出的額外負擔，而且是長遠且必要經費，希望教育部優先進行校舍補強。

對於大專校院提案，教育部高教司長朱俊彰坦言，部分學校的館舍改善的確有急迫性，教育部近期會再調查一次，尋求各大學校長的建議，並爭取公共建設計畫經費補助。

▲▼潘文忠指無全面性停課規劃，以個案處理。（圖／記者許敏溶攝）

▲潘文忠表示，將爭取公建計畫預算來協助大學校舍耐震補強。（圖／記者許敏溶攝）

教育部長潘文忠強調，校舍安全涉及師生，這是教育部要持續爭取的，而中小學進行兩期校舍耐震改善，目前已告一段落，大專校院的校舍耐震補強，教育部會整理各校狀況，朝著向行政院爭取公建（公共建設）計畫預算處理，因為當初大學宿舍相關經費，也是透過這個方式爭取經費。

潘文忠進一步說明，大專校舍要進行耐震補強或拆除改建，之前中小學校的耐震改善計畫，已有一套處理機制可以參考，要先有鑑定再進行安排，預估大專校舍補強所需經費比較龐大，可能會分幾期進行，教育部會持續爭取公建計畫，也希望未來大學進行調查時，要列出校舍耐震補強的優先順序。

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