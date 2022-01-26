「嘉玲」又缺席！本土校園再增3個案、總數達985例

▲近期本土疫情持續延燒；圖為北市環保局協助消毒。（圖／環保局提供）

記者許敏溶／台北報導

受到Omicron病毒影響，台灣本土疫情持續延燒，昨（26日）又新增13例本土確診病例，根據教育部公布最新統計資料，截至昨天17時30分為止，各級學校新增3例確診個案，都是本土校園新增個案，且連續2天每天都新增3個案，也讓校園累計總數來到985例。

近期國際疫情因Omicron病毒而延燒，累計到今天為止，全球染疫人數超過3.57億人，各國疫情持續蔓延，台灣本土也爆發群聚感染，昨天增加13例本土確診病例，另有25例境外移入，總計新增38例。

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▲本土校園又增3個案、總數達985例。（圖／教育部提供）

隨著本土疫情連環爆，疫情也再度燒入校園，根據教育部公布最新統計資料，各級學校學生確診總數新增3例，都是本土確診案例（2例大專、1例幼兒園），總數也來到985例，而本土確診數來到757例，而且連續2天都有本土新增個案，其中220例為本土大專校院生，高中生125例、國中生115例、國小生198例，還有99例幼兒園生。

而昨天並無境外移入個案，累積維持228例，連續兩天無新增個案，其中大專校院學生188例，境外移入高中生35例，國中生1例，國小生4例。