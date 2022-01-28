染疫破千！本土校園再增4例確診　總數達1004例

▲疫情燒入校園，圖為高雄諾貝爾幼兒園清消畫面。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者許敏溶／台北報導

受到Omicron病毒影響，台灣本土疫情持續延燒，今（28日）本土又新增27例確診，而根據教育部今天公布最新統計資料，截至今天17時30分為止，各級學校新增5例確診個案，其中4例為本土校園新增個案，且連續5天都有新增個案，1例為境外生，也讓校園累計總數首度破千，來到1004例。

近期國際疫情因Omicron病毒而延燒，累計到今天為止，全球染疫人數超過3.66億人，各國疫情持續蔓延，台灣本土也爆發群聚感染，今天增加27例本土確診病例，另有44例境外移入，總計新增71例。

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▲今天本土校園再增4例確診，境外生增1例，總數達1004例。（圖／教育部提供）

隨著本土疫情連環爆，疫情也再度燒入校園，根據教育部公布最新統計資料，今天各級學校學生確診總數新增4例，其中4例為本土校園新增個案，包括國中新增1例，國小2例、幼兒園1例，也讓本土確診總數來到772例，而且連續5天都有本土新增個案，其中224例為本土大專校院生，高中生125例、國中生117例、國小生201例，還有105例幼兒園生。

另今天新增1例境外移入個案，累計總數來到232例，其中大專校院學生192例，境外移入高中生35例，國中生1例，國小生4例。