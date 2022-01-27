▲台灣疫情持續延燒，圖為高雄市環保局前往鼓山渡船口加強清消。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者許敏溶／台北報導

受到Omicron病毒影響，台灣本土疫情持續延燒，今（27日）本土又新增21例確診，而根據教育部今天公布最新統計資料，截至今天17時30分為止，各級學校新增6例確診個案，其中5例為本土校園新增個案，且連續4天都有新增個案，另一例為境外生，也讓校園累計總數來到999例，預估明天就會突破千例。

近期國際疫情因Omicron病毒而延燒，累計到今天為止，全球染疫人數超過3.62億人，各國疫情持續蔓延，台灣本土也爆發群聚感染，今天增加21例本土確診病例，另有43例境外移入，總計新增64例。

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▲本土校園再增5例確診，總數逼近1千例。（圖／教育部提供）

隨著本土疫情連環爆，疫情也再度燒入校園，根據教育部公布最新統計資料，今天各級學校學生確診總數新增6例，其中5例為本土確診案例，包括國小新增1例，幼兒園新增4例，也讓本土確診總數來到768例，而且連續4天都有本土新增個案，其中224例為本土大專校院生，高中生125例、國中生116例、國小生199例，還有104例幼兒園生。

另今天新增1例境外移入個案，總數來到231例，其中大專校院學生191例，境外移入高中生35例，國中生1例，國小生4例。