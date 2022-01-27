　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

本土校園再增5例確診　總數逼近1千例

▲▼高雄旗津防疫升級，高雄市環保局前往鼓山渡船口加強清消。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲台灣疫情持續延燒，圖為高雄市環保局前往鼓山渡船口加強清消。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者許敏溶／台北報導

受到Omicron病毒影響，台灣本土疫情持續延燒，今（27日）本土又新增21例確診，而根據教育部今天公布最新統計資料，截至今天17時30分為止，各級學校新增6例確診個案，其中5例為本土校園新增個案，且連續4天都有新增個案，另一例為境外生，也讓校園累計總數來到999例，預估明天就會突破千例。

近期國際疫情因Omicron病毒而延燒，累計到今天為止，全球染疫人數超過3.62億人，各國疫情持續蔓延，台灣本土也爆發群聚感染，今天增加21例本土確診病例，另有43例境外移入，總計新增64例。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼本土校園再增5例確診，總數逼近1千例。（圖／教育部提供）

▲本土校園再增5例確診，總數逼近1千例。（圖／教育部提供）

隨著本土疫情連環爆，疫情也再度燒入校園，根據教育部公布最新統計資料，今天各級學校學生確診總數新增6例，其中5例為本土確診案例，包括國小新增1例，幼兒園新增4例，也讓本土確診總數來到768例，而且連續4天都有本土新增個案，其中224例為本土大專校院生，高中生125例、國中生116例、國小生199例，還有104例幼兒園生。

另今天新增1例境外移入個案，總數來到231例，其中大專校院學生191例，境外移入高中生35例，國中生1例，國小生4例。

►雙人水鳥羽毛絨被才799元！

ET快訊
她過年前被資遣　老闆理由竟是「太年輕」
本土連爆急匡列！1.6萬人「隔離過除夕」　一人吃年夜飯
快訊／Toyz取回臉書權限　預告鍵盤檢察官1件事
他抓到趙少康爽吃「千葉鮪魚」　網：反日是工作、哈日是生活
本土校園再增5例確診　總數逼近1千例
獨／前男友出面控「她是小三」　王思佳回應了
快訊／林秉樞低姿態求高嘉瑜和解　當庭羈押禁見
快訊／傳簽了台灣花旗消金　星展銀回應！
北市機組員「自主管理期」染疫　Ct值高將二採

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

她過年前被資遣　老闆理由竟是「太年輕」：幾百萬給你管我不放心

本土連爆地方急匡列！1.6萬人「隔離過除夕」　將1人吃年夜飯

本土校園再增5例確診　總數逼近1千例

過年運勢一次看！天秤、白羊親戚來了快躲　這2星座「1破財1賺錢」

彰化再傳二林土雞場染高病原禽流感　今年已撲殺4場逾10萬隻家禽

快訊／亞東「隔壁房陪病者」陰轉陽確診　20多歲女Ct值曝光！

科教館春節推虎年主題活動　讓民眾動手動腦過好年

專屬條碼一刷即搭車　國內三大機場啟用「無接觸填單」

2022企業最愛大學生　崑山科大觀光休閒類私科第一

虎年「最強工作運」4星座！命理師曝跳槽、留守都旺：等著升職加薪

100元拆培林卻控新車被敲壞　機車行喊冤！男：等收律師函

送貨員被猛撲嚇到「怒砸包裹」　黑狗頭遭敲3下慘變腦震盪！

女駕駛跟導航逆向闖環東大道　22歲黃牌重機遭撞掉下高架亡

蔡頭驚傳肝癌末期離世享壽71歲　縱橫演藝圈50年「反串成傳奇」

刺青弟400人面前大聲公告白　育達妹：好啦...我也喜歡你！

柯基拆家撞斷桌腳東西掉滿地　奴才看監視器崩潰衝回家收拾

膽小汪搭車美容「全身抖不停」！害怕眼神來回求救：不要洗澡QQ

9歲阿金溜滑梯不忘「預備備～」狗掌輔助趴姿萌翻爸：沒教牠XD

劉畊宏兒子為公益「留3年長髮」　游泳不敢脫上衣：怕被路人罵

疑債務+霸凌...男開槍射殺友　行凶畫面曝！他癱軟倒地亡

她過年前被資遣　老闆理由竟是「太年輕」：幾百萬給你管我不放心

本土連爆地方急匡列！1.6萬人「隔離過除夕」　將1人吃年夜飯

本土校園再增5例確診　總數逼近1千例

過年運勢一次看！天秤、白羊親戚來了快躲　這2星座「1破財1賺錢」

彰化再傳二林土雞場染高病原禽流感　今年已撲殺4場逾10萬隻家禽

快訊／亞東「隔壁房陪病者」陰轉陽確診　20多歲女Ct值曝光！

科教館春節推虎年主題活動　讓民眾動手動腦過好年

專屬條碼一刷即搭車　國內三大機場啟用「無接觸填單」

2022企業最愛大學生　崑山科大觀光休閒類私科第一

虎年「最強工作運」4星座！命理師曝跳槽、留守都旺：等著升職加薪

這樣做愛心！知名便當業者捐100萬「便當蓋」　勸募蓋受虐兒新家

賀一航遺孀悼念蔡頭！　悲痛曝2年前「老公靈堂暖舉」網一看噴淚

狗狗想跟出門卻慢一步「失落到玩具都掉了」　委屈哭哭網跟著心碎

她過年前被資遣　老闆理由竟是「太年輕」：幾百萬給你管我不放心

運動後該吃什麼？「激瘦飲食法」曝光　快速衝破停滯期

快訊／Toyz取回社群帳號…預告鍵盤檢察官：明天22:00線上開庭

《蝙蝠俠》現身台北國際動漫節！電影畫面搶先曝光　水行俠挺繼女

本土連爆地方急匡列！1.6萬人「隔離過除夕」　將1人吃年夜飯

硬起來執法！全台1月「166人酒駕」直接坐牢　矯正署：尚未超收

張睿家超正女友「曾是女團成員」！　當演員、寫劇本...才女背景曝光

氣質姐違規穿越馬路！駕駛「被正到」愣住狂拍

生活熱門新聞

她拒發年終　改用一招讓員工笑了

快訊／增21例本土「桃園再爆不明感染」！

即／高雄又+8！新增大量足跡一次看

「火鍋店蛤蜊」帶回家養　3天後現狀曝光

486先生爆「抄襲影片」刪留言　網紅含淚：拍得「抄」好

鐵延伸宜蘭案　交通部確定宜蘭站址

加貝爾與錢都「串起來」！累積23確診

錢都群聚感染　市府急發細胞簡訊

噴46例「仍不升三級」？　網搖頭：2行業會倒一片

明起全台有雨　過年天氣出爐！最冷10℃時間曝

吃牛排被匡列　高雄隔離過年人數曝

桃園又有學生確診！補習班匡列35人採檢

即／桃園29處最新足跡曝！

女打第三劑後突倒下　昏迷指數剩3

更多熱門

相關新聞

北市麵館爆交叉感染！松山幼師和染疫房仲友人同店吃麵中鏢

北市麵館爆交叉感染！松山幼師和染疫房仲友人同店吃麵中鏢

台北市士林區一家三口（案18375、案18396、案18441）確診，而案18375的新北市友人（案18397）、新北市客戶（案18518）也染疫，26日再爆出北市松山區某幼兒園老師確診，目前尚無案號。台北市副市長黃珊珊表示，因為房仲有個去吃火鍋的朋友，然後該朋友又到麵館吃東西，而新案的幼兒園老師也曾到該間麵館用餐，「懷疑麵館裡有交叉感染。」

本土校園又增3個案、總數達985例

本土校園又增3個案、總數達985例

家長怕年後「4348人考體育術科」群聚

家長怕年後「4348人考體育術科」群聚

與病毒共存！澳洲確診爆100倍　醫：死的都這族群

與病毒共存！澳洲確診爆100倍　醫：死的都這族群

台中今起禁探病！疾管署搞烏龍「台中+1」

台中今起禁探病！疾管署搞烏龍「台中+1」

關鍵字：

確診個案教育部本土

讀者迴響

熱門新聞

出道7天就解散！女偶像「約砲粉絲多人性愛」

莎莎突PO寶寶圖：我有了！

她拒發年終　改用一招讓員工笑了

蔡阿嘎送員工有薪假30天！原因公開網噴淚

快訊／增21例本土「桃園再爆不明感染」！

郭雪芙性感床照曝光！

小弟寫5頁信發洩再2槍轟斃大哥

福原愛爆扶正橫濱男　激動公開「新身份」：我會加油的！

蔡頭癌逝！皮膚2紅1黃＝肝出問題

即／高雄又+8！新增大量足跡一次看

8分鐘前才傳訊女友！22歲男遭逆向撞飛

「火鍋店蛤蜊」帶回家養　3天後現狀曝光

KTV包廂砍人！1男被斷臂噴血　殘忍畫面曝

486先生爆「抄襲影片」刪留言　網紅含淚：拍得「抄」好

鐵延伸宜蘭案　交通部確定宜蘭站址

更多

最夯影音

更多
100元拆培林卻控新車被敲壞　機車行喊冤！男：等收律師函

100元拆培林卻控新車被敲壞　機車行喊冤！男：等收律師函
送貨員被猛撲嚇到「怒砸包裹」　黑狗頭遭敲3下慘變腦震盪！

送貨員被猛撲嚇到「怒砸包裹」　黑狗頭遭敲3下慘變腦震盪！

女駕駛跟導航逆向闖環東大道　22歲黃牌重機遭撞掉下高架亡

女駕駛跟導航逆向闖環東大道　22歲黃牌重機遭撞掉下高架亡

蔡頭驚傳肝癌末期離世享壽71歲　縱橫演藝圈50年「反串成傳奇」

蔡頭驚傳肝癌末期離世享壽71歲　縱橫演藝圈50年「反串成傳奇」

刺青弟400人面前大聲公告白　育達妹：好啦...我也喜歡你！

刺青弟400人面前大聲公告白　育達妹：好啦...我也喜歡你！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面