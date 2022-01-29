Day2國道路況預判圖出爐　小年夜「5路段紅爆」高公局：下午再出發

記者許力方／台北報導

春節9天連假第一天29日國道車流正常，交通部高公局指出，截至晚間6時，國道交通量為74.0百萬車公里，仍在預期範圍；預估明（30）日小年夜，國道交通量為年平均平日交通量的1.2倍，重點壅塞路段有五部分，包括國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城等路段，建議南向用路人儘量於下午時段出發，詳細路況預報圖也出爐。

高公局指出，今（29日）下午1時17分-國3北向255K處小客車翻覆占用外側2車道，於2時7分排除，造成回堵2公里；下午2時31分-國1南向87.9K處2小客車追撞占用內側車道，於2時39分排除，造成回堵3公里；下午2時51分-國1南向360.3K大客車、拖板車、小貨車及7小客車追撞占用外側車道及輔助車道，於5時30分才將事故車輛拖離現場，造成回堵8公里，於5時40分排除恢復通車。

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明為春節連續假期第2日，預估國道交通量為105百萬車公里，為年平均平日交通量（88百萬車公里）的1.2倍，其中南向交通量可達60百萬車公里，為年平均平日的1.4倍。國道相關疏導措施包括：單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

高公局預判，明重點壅塞路段，將出現在：國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城等路段，建議南向用路人儘量於下午時段出發，節省寶貴時間。

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