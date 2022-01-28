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小年夜5大禁忌曝光「做了窮整年」　命理師告誡：別罵小孩

小年夜的禁忌　命理師曝：不要罵小孩

▲命理師曝小年夜禁忌。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

圖文／CTWANT

今（28日）是過年連假前最後一天上班日，不少人已蓄勢待發準備過好年；對此，命理專家「清水孟國際塔羅」小孟老師也特別叮囑大家，在小年夜時有哪些事情可以做，哪些事情是禁忌，要大家注意。

習俗：

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小年夜當天晚上11點，可以準備拜天公，拜天公要在自己的家門口，這是為了感謝玉皇大帝過去一年來的守護，讓家宅平安，因此才要特別祭拜。

拜天公時要準備的供品有：鮮花、蠟燭、香蕉、梨子、鳳梨、蘋果、橘子，另外，包含發糕、甜粿、紅龜粿、紅棗、土豆等等，皆有招來福氣的意謂。

在拜天公前，得先貼春聯、大掃除，好迎接新年。

禁忌：

小年夜要讓萬物萬靈休息，所以不可以殺生吃肉，因此在小年夜團聚吃飯時，盡量不要吃肉。

小年夜拜拜以甜食或水果為主，不宜拜葷食。

小年夜時，若小孩或夫妻吵鬧，會讓家運不好，也會吵到天公，對神靈不敬，父母也不要罵小孩，以免小孩在來年吵你一整年。

在煮飯時千萬別搗蒜，不要將蒜頭拿起來搗或者用磨的，民間習俗說這樣會越搗越窮。

最後一項禁忌就是別穿太黑，小年夜也有小過年的意涵，因此不要穿太黑色系的衣服，衣服英文字或中文字，盡量不要有不吉利的文字在上面。

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