春節連假第1天國道車流正常　交通部預估這「5大路段」易壅塞

▲春節連假第一天早上各地車流量正常。（圖／記者呂佳賢攝）

記者黃士原／台北報導

今天是春節連假第一天，高公局預估國道交通量是年平均平日的1.3倍，早上各地車流量正常，而一向比較塞車的國5南向南港系統-頭城，早上9點前的車流量則是較去年同期減少11%。

交通部高速公路局表示，今日國道重點壅塞路段包括國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城等，國5南向南港系統-頭城大約中午到下午4點前會出現大量車流，民眾可改走台9線；國1南向楊梅-新竹與國3南向土城-關西在中午則會有大量車流出現，建議大家可以利用下午時段來行駛國道，國1南向彰化系統-埔鹽系統及國3南向快官-霧峰在中午前也有車流量較大狀況，建議利用下午出發或改駛台61替代道路。

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高公局呼籲民眾出門務必養足精神，避免疲勞駕駛，出門前利用高速公路1968App掌握即時路況，行車注意車前狀況並保持安全距離。替代道路部分，長途建議民眾多利用台61替代國1與國3、台9替代國5、台63替代國6；短途則建議民眾儘量利用省縣道，不要上國道。

今日國道相關疏導措施包括單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。





▲春節國道交通預測。（圖／高公局）





▲春節國道交通管制措施。（圖／高公局）



