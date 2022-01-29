　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

春節連假第1天國道車流正常　交通部預估這「5大路段」易壅塞

▲▼大年初二國道車潮，三峽鶯歌大溪路段出遊車潮湧現。（圖／記者呂佳賢攝）

▲春節連假第一天早上各地車流量正常。（圖／記者呂佳賢攝）

記者黃士原／台北報導

今天是春節連假第一天，高公局預估國道交通量是年平均平日的1.3倍，早上各地車流量正常，而一向比較塞車的國5南向南港系統-頭城，早上9點前的車流量則是較去年同期減少11%。

交通部高速公路局表示，今日國道重點壅塞路段包括國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城等，國5南向南港系統-頭城大約中午到下午4點前會出現大量車流，民眾可改走台9線；國1南向楊梅-新竹與國3南向土城-關西在中午則會有大量車流出現，建議大家可以利用下午時段來行駛國道，國1南向彰化系統-埔鹽系統及國3南向快官-霧峰在中午前也有車流量較大狀況，建議利用下午出發或改駛台61替代道路。

[廣告]請繼續往下閱讀...

高公局呼籲民眾出門務必養足精神，避免疲勞駕駛，出門前利用高速公路1968App掌握即時路況，行車注意車前狀況並保持安全距離。替代道路部分，長途建議民眾多利用台61替代國1與國3、台9替代國5、台63替代國6；短途則建議民眾儘量利用省縣道，不要上國道。

今日國道相關疏導措施包括單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。


▲春節國道交通預測。（圖／高公局）

▲春節國道交通管制措施。（圖／高公局）


 

ET快訊
松山確診女老師「1傳5」！　學生Ct值下降
台積電員工過年願意上班　工程師曝2考量：超划算
吳姍儒今辦完婚禮「和老公直飛美國」！　原因曝光
快訊／桃園最新9處足跡！　全聯、7-11、興仁夜市
快訊／大同員工確診燒進桃市府！　接觸者PCR出爐
快訊／桃園企業快篩揪1確診！　帶女友做睫毛被傳染
杭州爆Omicron！366輛巴士連夜載走萬人　震撼畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

女生衣服永遠少一件？過年衣櫃大掃除「3大建構心法＋19款必備穿搭」打造經典不敗萬用衣櫥

訂閱Disney+後悔了！網曝「1致命傷」斷言：明年會爆退訂潮

穿拖鞋逛銀樓遭嗆「沒錢幹嘛看」！ 她怒查評價傻眼…網：都是套路

春節連假第1天國道車流正常　交通部預估這「5大路段」易壅塞

187家自費PCR春節期間提供服務！健保署line可定位查

電腦版IG掛了　點開網頁「一片空白」！網哀號：狂按F5都沒反應

過年掃除有禁忌！ 家中「5個地方」動了...衰整年又破財

快訊／桃園最新9處足跡！興仁夜市、全聯、超商

快訊／桃園大同2員工確診！陳時中下午2點說明

快訊／大同員工確診燒進桃市府！接觸者PCR出爐　大樓全面篩檢

1隻2000元！身價最高外來種是牠　獎金制提升移除成效

阿姨驚見家門前被人停車　無罩怒開門上車：你野蠻！

黃曉明、Angelababy宣布離婚！　7年情斷「未來仍是家人」

店員淋「起司瀑布」下秒大翻車　苦主尷尬援助：錄了個寂寞...

女駕駛環東撞死22歲騎士！　2hrs前就在北市鬧區逆向轉圈

男低頭滑手機背部突遭刺2刀！　轉身驚見前同事問「為何殺我」

Red Velvet紅毯遭逼「脫口罩拍照」　Irene、Seulgi「皺眉婉拒」失敗

小鐘魔術引公憤！小S怒：有什麼東西可以丟　「徐媽媽我可以」...他：妳準備叫我爸爸！

姜丹尼爾《警校菜鳥》溫柔眼神融化人　貼心替她擦藥...蔡秀彬心動「對他吹氣」

台味十足！甘嘎來拎啦拎啦　超嗨喝酒ㄎㄧㄤ曲《酒空仔》

女生衣服永遠少一件？過年衣櫃大掃除「3大建構心法＋19款必備穿搭」打造經典不敗萬用衣櫥

訂閱Disney+後悔了！網曝「1致命傷」斷言：明年會爆退訂潮

穿拖鞋逛銀樓遭嗆「沒錢幹嘛看」！ 她怒查評價傻眼…網：都是套路

春節連假第1天國道車流正常　交通部預估這「5大路段」易壅塞

187家自費PCR春節期間提供服務！健保署line可定位查

電腦版IG掛了　點開網頁「一片空白」！網哀號：狂按F5都沒反應

過年掃除有禁忌！ 家中「5個地方」動了...衰整年又破財

快訊／桃園最新9處足跡！興仁夜市、全聯、超商

快訊／桃園大同2員工確診！陳時中下午2點說明

快訊／大同員工確診燒進桃市府！接觸者PCR出爐　大樓全面篩檢

飼主遭隔離！動保處急安置慢性病愛犬...「過年回不了家」惹心疼

瘋電影／騎趣環世界　機車遠征中南美非洲世界盡頭

連假不出門也能中大獎！用這款APP幫你搶先開運迎新年

族服是工人做的？　邱軍：家裡有賣可以打折！

女生衣服永遠少一件？過年衣櫃大掃除「3大建構心法＋19款必備穿搭」打造經典不敗萬用衣櫥

王碩志／患病影響安全駕駛　肇事恐揹過失致死

《古惑仔》紅了25年這些殺氣大哥都變老　「有人出家」看破紅塵成法師

影／台銀當房東！　一次砸7.84億買「大直CBD時代廣場」10店面

新竹最美包子店！特製老麵皮Q彈牙　必嚐超稀有義大利番茄地瓜

山博行線深度之旅　走訪南瀛天文園區與左鎮化石園區

窄裙美腿妹「赤手奪刀制伏歹徒」 畫面驚呆眾人...真實身分曝光！

生活熱門新聞

別人的婆婆！　人妻10年都回娘家吃年夜飯

吃火鍋突收隔離通知！住旅館花42K　年假也沒了

小年夜5大禁忌「做了窮整年」　命理師：別罵小孩

前面雙AZ「混打第3劑BNT」　他曝副作用

曾為年夜飯吵到想離婚　蕭彤雯再婚8年不再搶上除夕班

中山女高生淚求留台　鄉民提2疑點

即／桃園中壢驚傳大停電　網崩潰

連假首日「5縣市豪大雨特報」　小年夜越晚越冷

新北市民遭強制坐牢！依規1人1戶被打槍

他要求車貸刪電話　被嗆把手機丟掉更快

好市多牛肉傳災情　屍綠牛小排、酸臭肉片

即／桃園最新9處足跡！

銀行員露謎樣微笑！刷存摺見「小GG」尪臉綠

即／宜蘭確診9足跡曝　奕順軒+清水地熱＋金車水產

更多熱門

相關新聞

連假第1天　國道5地雷路段出爐

連假第1天　國道5地雷路段出爐

今天是春節連假第一天，交通部高速公路局表示，今日國道重點壅塞路段包括國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城等，建議南向用路人儘量於下午時段出發。

車潮湧現！連假首日5地雷路段曝

車潮湧現！連假首日5地雷路段曝

南投地區春節疏運計畫今上路

南投地區春節疏運計畫今上路

前車沒開大燈「如何友善提醒」

前車沒開大燈「如何友善提醒」

春節首日交通預測出爐　國5恐塞8小時

春節首日交通預測出爐　國5恐塞8小時

關鍵字：

國道高速公路

讀者迴響

熱門新聞

即／男低頭滑手機　突遭人狠刺背部2刀

喝完媽媽煮的粥　一家五口神秘死亡

雞腿有痘痘　她吃一口想吐「顆粒是硬的」

別人的婆婆！　人妻10年都回娘家吃年夜飯

吃火鍋突收隔離通知！住旅館花42K　年假也沒了

AV片商開鉅額要「青青轉戰成人圈」導演：台灣首位偶像女優

小年夜5大禁忌「做了窮整年」　命理師：別罵小孩

超萌小小彬、樂樂長大了！10年後依然沒歪掉的童星

無名最早網紅正妹是她！14年後超狂現況曝光

打完2劑BNT超害羞　金髮妹：一直激凸

前面雙AZ「混打第3劑BNT」　他曝副作用

黃曉明被爆追求172cm女神級新歡！　她回應了

幫客戶裝水晶燈　他一開電源尷尬了

獨／不敵綠營猛攻　顏寬恒沙鹿豪宅認賠「半價賣出」

4場世紀婚禮全離了！他最慘「結到快破產」

更多

最夯影音

更多
1隻2000元！身價最高外來種是牠　獎金制提升移除成效

1隻2000元！身價最高外來種是牠　獎金制提升移除成效
阿姨驚見家門前被人停車　無罩怒開門上車：你野蠻！

阿姨驚見家門前被人停車　無罩怒開門上車：你野蠻！

黃曉明、Angelababy宣布離婚！　7年情斷「未來仍是家人」

黃曉明、Angelababy宣布離婚！　7年情斷「未來仍是家人」

店員淋「起司瀑布」下秒大翻車　苦主尷尬援助：錄了個寂寞...

店員淋「起司瀑布」下秒大翻車　苦主尷尬援助：錄了個寂寞...

女駕駛環東撞死22歲騎士！　2hrs前就在北市鬧區逆向轉圈

女駕駛環東撞死22歲騎士！　2hrs前就在北市鬧區逆向轉圈

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面