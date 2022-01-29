特赦陳水扁連署將破千　本土社團籲蔡英文「不讓阿扁孤單」

▲前總統陳水扁。（資料照／陳水扁提供）

記者呂晏慈／台北報導

農曆春節將至，獨派的本土社團日前發動赦扁連署，台灣北社前社長張葉森29日表示，該連署即將破千，盼特赦前總統陳水扁可增加台灣轉型正義的國際形象、增加社會和諧。連署書表示，去年耶誕夜，南韓總統文在寅宣布赦免前總統朴槿惠，希望能藉特赦，團結全民，消弭社會分歧，促進彼此包容，呼籲總統蔡英文也能兌現2016年「不讓阿扁孤單」的承諾，赦免陳水扁。

這次發起連署的本土社團，包括台灣社、台灣北社、中社、南社、客社、台東東社、花蓮東社，另外，台灣數位電商創新協會、全美台灣人權協會、李登輝民主協會、台灣二二八關懷總會、台灣陪審團協會等團體也參與連署。

連署書表示，陳水扁是台灣第一個非中國國民黨出身的總統，他的當選是台灣民主重要里程碑象徵，扁案的發生，緣於當時台灣法制尚未成熟，也可說是國民黨對失去政權的 「政治報復」，陳水扁若遲遲不能恢復自由身，一方面代表台灣社會民主尚未完全成熟，另一方面會造成台灣社會嚴重撕裂。

連署書引用過去的例證指出：2017年9月18日高達8成5的民進黨全國黨代表連署特赦前總統陳水扁；今年1月5日台南市議會決議建請中央給予特赦，可見特赦早已是台灣藍綠共識，符合蔡英文曾提出的「不要造成社會對立」最大原則。若能赦扁，以台灣社會的結構，相信回饋給主政者的支持度只會更高。

本土社團表示，2016年蔡英文總統就任以來，帶領台灣啟動各項改革機制，完滿勳業僅欠缺鴻毛一筆，就是尚未還給陳水扁自由身。懇請蔡英文，盡快啟動赦免陳前總統機制，如需修法，則請速速宣示正式排入立法議程，「早日還給扁公平的司法，不要讓阿扁孤單」。