F-16V殉職飛官陳奕告別式　蔡英文頒旌忠狀「謝謝你，你的任務結束了」

▲飛官陳奕。（資料照／翻攝自臉書）

記者呂晏慈／台北報導

F-16飛行員陳奕上尉本月11日進行演訓時失事殉職，告別式29日在空軍嘉義基地舉行，總統蔡英文親自到場頒旌忠狀，追晉少校，場面莊嚴肅穆。蔡英文致詞時表示，失去陳奕是國軍、國家極大的損失，請國防部務必照顧好陳奕的家人，她也要和陳奕說：「我們會繼續努力捍衛這片天空。謝謝你，國家會永遠以你為榮。你的任務結束了。」

總統蔡英文今天在國防部長邱國正陪同，親臨頒發陳奕褒揚令，並慰問家屬。蔡英文致詞時表示，「今天我們一起在這裡陪伴陳奕少校走完最後一程」，她要代表國人同胞對陳奕少校致上最高的感謝，感謝他守護國家、捍衛領空，飛行讓飛官的肩上扛起重責大任，讓飛官面對風險與重重挑戰，但空軍從不卻步，陳奕也是如此。

「因為嚮往飛行，他（陳奕）報考了空軍官校，進行辛苦的訓練，一步步完成，翱翔天際。」蔡英文說，空軍官校的弟兄姊妹說，能力越大、責任越大，把自己做好才有資格領導他人，在他身上，看到了積極進取的態度，還有國軍承擔重任的精神，「失去他是我們國軍還有國家極大的損失，陳爸爸、陳媽媽也失去了極為孝順的兒子」。

蔡英文表示，陳奕爸爸向她說，他不後悔支持陳奕從軍，謝謝陳爸爸，這席話對所有國軍官兵都是非常重要的鼓勵，她除了要代表國人同胞感謝陳爸爸對國軍的支持，也請國防部務必照顧好陳奕的家人，她也要和陳奕說：「我們會繼續努力，捍衛這片天空，謝謝你，國家會永遠以你為榮。你的任務結束了。」