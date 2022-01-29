蔡英文有「道德虛無主義傾向」？　他列4點憂：台灣未來不堪設想

▲蔡英文出日前席經國七海園區及蔣經國總統圖書館開幕典禮。（圖／總統府提供）

記者蘇晏男／台北報導

總統蔡英文日前在經國七海文化園區開幕式致詞時，肯定了故總統蔣經國保台的「反共」立場，惹怒一票綠營人士，連昔日文膽、前總統府副秘書長姚人多也撰文抨擊。台灣民意基金會董事長游盈隆29日則4點分析蔡英文，猜測她恐有「道德虛無主義」的傾向，外界的批評並沒有冤枉她。但游盈隆也說，希望自己的假設是錯的，否則台灣未來不堪設想。

針對蔡英文在經國七海文化園區開幕式的致詞，游盈隆29日上午在臉書表示，蔡英文這項作為震驚泛綠陣營，包括姚人多、新系首腦段宜康、民間真相與和解促進會等，都在第一時間跳出來，公開表達異議、憤怒與譴責。游認為，在某個意義上，蔡英文此舉造成泛綠陣營嚴重反彈，可以直追2019民進黨總統初選蔡英文「搏歹茭」，但這次激怒的是另一群人。

游盈隆也說，綜觀外界對蔡英文的批評，主要環繞在四方面：盲目推崇威權獨裁者、認同與價值錯亂、違背轉型正義、曲解蔣經國「反共保台」論。「我覺得這些批評基本上公允，並沒有冤枉她。」

游盈隆進一步指出，首先，以民進黨籍總統身份去吹捧老蔣時代即位居軍情要津，厲行恐怖統治、摧殘人權與自由、無情壓制民間社會的外來最高威權統治者，是多麼荒謬和諷刺。這傷了無數台灣人的感情，尤其是走過高壓戒嚴統治的人。

第二，關於價值錯亂的批評，蔡英文藉掌握黨權，經「自由選舉」（Free election）登上總統大位，但她為達目的不擇手段的作風（如2019總統初選，2021四大公投等），實質廢除黨內民主，暗中收買操控媒體，私心自用，用人唯親，罔顧司法改革，公然扛著民主的旗幟反民主，屢見不鮮。從這角度，就不難理解她樂意以「台灣總統」身份去為昔日威權獨裁者加持的心理狀態。

第三，關於轉型正義，越來越多人已確信，蔡政府的「轉型正義」是虛愰一招，作作樣子，不是玩真的。因此，時至今日，民進黨完全執政下，陳文成案和林宅血案都破不了案，甚至許多政治犯的檔案都不予公布，包括民進黨前主席施明德竟然也要不到資料。

第四，在曲解「蔣經國反共保台」方面，蔡英文明顯犯了「指鹿為馬」的邏輯和歷史錯誤，蔣經國當年的「反共保台」時空背景與意涵，如何與今日台灣「反共保台」相提並論？兩蔣時代，嚴格來講，是法西斯的年代；法西斯是極右派，共產黨是極左派，兩者雖都是極權主義，但水火不容，是不爭的歷史事實。所以，蔣經國反共產極權，有脈絡可循，但絕不是站在自由主義的立場，更不是站在捍衛台灣人民主生活方式的立場，他是站在右派大中國主義者的立場反共，目的是打回大陸，消滅萬惡共匪，重掌政權。

「為什麼蔡英文總統會有以上這些突兀的表現和演出？」游盈隆說，他自己的大膽假設，是蔡有「道德虛無主義」傾向，即使她不是強烈的道德虛無主義者。

什麼是道德虛無主義（Moral Nihilism）？游盈隆則解釋，這是一種道德觀，相信世間沒有什麼本質上是道德或不道德的。這也是一種是非觀或價值觀。有道德虛無主義傾向的人，不會有道德負擔，更不會有道德衝動；想做什麼，就做什麼，只要沒有明顯而立即的危險；這種人會為切身利益或權位勇往直前，但不會為理念或理想犧牲奉獻。正因為有道德虛無主義傾向，所以才會有認同與價值錯亂的時候。

不過游盈隆文末仍強調，「但願我的大膽假設可以被證明是錯的，否則，台灣未來不堪設想。」