春節網購包裹注意！攜帶不明境外肉製品　最高可罰100萬

▲聯合稽查小組在市面店家大規模查核。（圖／新北動保處提供）

記者徐政璿／新北報導

春節將屆，國際非洲豬瘟疫情仍然持續，亞洲地區泰國1月11日也通報世界動物衛生組織（OIE）成為非洲豬瘟疫區。新北市政府加強執行轄內130場養豬場防疫，同時呼籲民眾在歡慶佳節互相送禮之餘，千萬別從中國大陸、越南及泰國等國家攜帶或寄送違規肉品回國，若收到來路不明肉品包裹，應主動送交動保處。

動保處表示，接近春節期間網路電商平台、郵購包裹流量大，來自疫區國家郵寄包裹將會是今年防疫重點項目。提醒民眾勿收取來路不明國外肉製產品，春節返鄉時如違法攜帶肉類產品入境最高可罰100萬元；另自國外輸入肉類產品最高可處7年以下有期徒刑，併科300萬元罰金。

動保處指出，去年8月新莊區查獲走私豬肉製品並驗出非洲豬瘟病毒陽性，「非洲豬瘟新北市災害應變中心」全面聯合稽查轄內販售非法肉製品商家。

當時負責集中查扣肉製品送驗的動保處獸醫師毛品樺表示，來自國外疫區的肉製品通常無中文標示或標示不清，從荷葉包肉捲、香腸、絞肉甚至是月餅都可能攜帶非洲豬瘟病毒。提醒民眾網購、郵寄及收取肉製品包裹時更需停看聽，確認製造地、製造日期是否標示清楚、有無合法代理商進口，以阻絕疫區病毒豬肉製品流入台灣危害養豬產業。

目前非洲豬瘟疫情已蔓延全球71國，亞洲有15個國家淪為疫區，台灣身為亞洲少數非疫區，防疫工作不可輕忽。為防堵非洲豬瘟入侵，農業局、環保局年節前聯合完成本市130場養豬場稽查，確認飼養199頭以下養豬場皆依中央規定不可使用廚餘餵食豬隻；合格廚餘蒸煮養豬場，落實高溫蒸煮90度、1小時以上。動保處派駐查核人員在肉品市場督導防疫作業，確保每台外縣市運豬車輛離開前澈底清潔消毒，阻絕非洲豬瘟病毒傳播途徑。