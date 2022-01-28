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新北宮廟防疫不鬆懈　不提供籤筒、供盤安全過好年

▲新北宮廟防疫不鬆懈　不提供籤筒、供盤安全過好年。（圖／新北市民政局提供）

▲新北宮廟防疫不鬆懈，不提供籤筒、供盤安全過好年。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

農曆春節將到來，除了與家人圍爐團圓，民眾也會到宮廟走春祈福，今年受新冠肺炎本土疫情升溫影響，新北許多宮廟響應市府防疫政策，取消或改變發福袋、祈福法會、提供熱食等活動辦理方式，想祈福民眾，請留意各宮廟公告資訊，或採線上點燈，為全家添福運、過好年。

民政局長柯慶忠表示，今年年假長達9天，年前又遇到Omciron本土疫情延燒，請市民在歡度春節假期時也要做好防疫措施，守護自身健康，也保護周遭親友。習俗上春節期間到正月十五日元宵節後才算過完年，民眾可以提前或延後至宮廟祈福分散人潮，也可在家拜拜，或透過線上點燈方式，祈願「平安祥虎」一整年。

宗教禮俗科長賴小萍表示，為避免群眾聚會成為防疫破口，請各宮廟春節期間務必配合市府各項防疫措施，落實實聯制、採單一出入口及分流管制、入口處專人量測額溫、提供洗手設備或消毒用品、加強環境清消等，民眾並需佩戴口罩才可入廟參拜，若有提供平安湯圓、齋飯等餐點，限以外帶方式辦理，如舉辦活動並需提報防疫計畫，以共同守護市民健康。

▲新北宮廟防疫不鬆懈　不提供籤筒、供盤安全過好年。（圖／新北市民政局提供）

▲新北宮廟落實實聯制、採單一出入口及分流管制、入口處專人量測額溫、加強環境清消。

目前中央已禁止宗教團體辦理遶境、遊行、搶頭香、搶春牛等易聚集擁擠人潮、無法保持社交距離的集會活動，也不得提供籤筒、供盤供民眾使用，請各宮廟盡量縮小活動規模及做好各項防疫措施，或取消或延後辦理。有關新北各宮廟春節活動因應疫情異動資訊，請民眾行前留意各宮廟公告。

其中，中和南山福德宮特別購置3座防疫噴消門，並提供參拜民眾一次性拋棄式手套使用，初一至初六每日8時至18時亦提供免費接駁車服務，方便民眾並減少車潮。

另外，取消發放福袋的宮廟包括板橋慈惠宮、接雲寺、深丘福德宮、後埔福德宮、中和南山福德宮及東德宮、三重義天宮及興德祠、新莊後港昭德宮、永和湄聖宮、八里五福宮、紫皇天乙真慶宮及南嶽宮、三峽興隆宮媽祖廟及台北紫微天后宮、淡水福佑宮、蘆洲保和宮、新店太平宮、鶯歌碧龍宮、深坑天龍宮、石門洞五龍宮及金剛宮、石碇五路財神廟、五股觀音山妙雲寺及龍鳳巖等25間宮廟。

▲新北宮廟防疫不鬆懈　不提供籤筒、供盤安全過好年。（圖／新北市民政局提供）

▲新北宮廟若有提供平安湯圓、齋飯等餐點，限以外帶方式辦理。

取消活動辦理的有三峽祖師廟祖師聖誕遶境及神豬競賽與廣行宮燈會啟燈儀式、板橋慈惠宮小提燈發放、深丘福德宮抽紅包、中和福和宮初五迎財神及東德宮初一稜轎腳、土城三元宮祈福法會、樹林鎮南宮遶境祈安、新莊武聖廟遶境、汐止保長坑橋頭福德宮遶境、貢寮靈鷲山無生道場初三至初五與師有約、淡水福佑宮新春祈福系列活動、新店太平宮元宵晚會等。

另外，法鼓山除夕撞鐘改採全程線上直播，靈鷲山2022除夕賀歲亦改線上拜願守歲，信眾可在除夕夜，跟著僧團法師禮拜諸佛菩薩、稱念本師佛號，祈願新的一年善業增長，與三寶同心、同願、同聚。此外，靈鷲山佛教教團、五股賀聖宮及蘆洲保佑宮等宮廟並提供線上點燈服務。

至於取消熱食發放之宮廟則有板橋接雲寺、中和東德宮、永和保福宮、新莊文昌祠及慈祐宮、土城瑞坤宮及永福岩、樹林勝安宮、淡水福佑宮、瑞芳威遠廟、五股賀聖宮、林口頂福巖及深坑集順廟等48間宮廟；改外帶方式辦理者有三重普庵宮、新店太平宮及長福岩、汐止拱北殿、淡水清水巖、鶯歌碧龍宮、八里紫皇天乙真慶宮、深坑天龍宮等24間宮廟。

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