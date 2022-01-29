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ATM自動提款機誕生！　英國商人「2關鍵點子」促超方便發明

▲▼許多超商設有ATM，但跨行提款仍須支付手續費。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲ATM發明為人類提供方便。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張靖榕／綜合外電報導

早已融入生活的自動提款機(ATM)誕生至今已54個年頭，這項發明對人類帶來便利，提款再也不用趕在銀行關門前。就連封閉的北韓、寒冷的南極都能看見它的存在，而它誕生的由來出自於英國商人薛佛巴倫（John Shepherd-Barron），原因是他晚了一分鐘抵達銀行，無法領錢後產生的新奇點子。

史上第一台自動提款機是於1967年6月27日，在倫敦北部恩菲爾德的巴克萊銀行被啟用。當時銀行關門時間是在下午3點半，因為這樣的時間限制，使商人薛佛巴倫在晚3點31分抵達時，懊惱發現已經無法領錢。

薛佛表示當時感到非常無奈，但在洗澡時突然靈機一動，「若是能在英國甚至世界上的任何地方，都能領到自己的錢有多好。」接著又聯想到在當時路邊常見的「巧克力販賣機」，決定將同樣的想法運用在提領現金上。一日，他在與巴克萊銀行的總經理用餐時，分享了這個訊息。巴克萊銀行非常感興趣，2年後世界上第一台自動提款機便誕生了。

截至2017年，英國全國共有7萬台提款機，能夠用來提款的卡片共有1億7千萬張左右，去年提領的總金額更高達1800億英鎊。最新發展也指出，未來自動提款機將成為「小分行」，透過擁有影像功能的提款機，取代實體分行中的8成業務。

西歐地區提款機密度最高的國家是葡萄牙，消息指出，百萬人就擁有1516台。北歐地區自動提款機密度最低的則是瑞典，每百萬人僅有333台，數據顯示，北歐正朝無現金交易社會前進。

寒冷的南極也有提款機的蹤影，據了解，全南極擁有2台，一台在南極最大的科學研究站，另一台則當備用機，以防唯一的提款機故障。

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