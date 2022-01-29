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天皇御膳親子丼　地位不同的雞蛋與雞肉竟不配放在一起！

▲▼親子丼,丼飯,美食,料理,減肥,日式料理。（圖／PAKUTASO）

▲親子丼如今已成為平民美食，但早在一開始，雞蛋與雞肉卻不配被放在同一道料理中。（圖／PAKUTASO）

●精選書摘

雞與雞蛋身分不同

江戶時代延續了食材的等級，到了這個時代，也將雞和雞蛋納入品評當中。從料理書便可見一斑。

《古今料理集》（寬文十年～延寶二年，一六七○ ∼七四）中關於魚鳥類，分成「賞味也」、「亦可賞味」與「不宜賞味」三個等級。鳥類方面，白鵠、雁、鶴、鴫、金斑鴴、鶉、鳧、水鴨、鷺、雉雞、棕耳鵯等歸入「賞味也」（值得品嘗），相反的「庭鳥」的評價很低，屬於「不宜賞味」（不值得品嘗）。不過，雞蛋的評價卻很高，「玉子，賞味也」，待遇與野禽同等。

《黑白精味集》下卷（延享三年，一七四六）中，將魚鳥類分成上、中、下三個等級。鳥類中，斑雁、綠頭鴨、雉雞、蒼鷺、紅冠水雞、鷸、鶉、雲雀、鶇、鴨鶩（野鴨與家鴨的雜交鴨）等野禽類列為「上」等，然而雞「下也。專冬。夏土用內柏雌」，被評為「下」。但雞蛋卻是「雞蛋，上，四季用」，屬於「上」。而且，雞肉食用有限定時間，雞蛋卻是四季都可用。

雞與雞蛋等級高低有別。

這種觀念也表現在江戶幕府的服喪令上。元祿元年（一六八八）十二月，幕府規定前往「上野、紅葉山、增上寺參拜時」信眾不得「食穢」的期間。

雞被納入羚羊等四腳獸類之中，在參拜五天以前開始禁止食用，但雞蛋的待遇卻與魚類相同，並不忌諱食用。幕府對雞肉抱持著差別意識。

這種歧視似乎與天武四年（六七五）發布禁止肉食令後，日本人避諱食用家禽與家畜，但吃雞蛋卻沒有禁忌有關，雞蛋的食用比雞肉更早開始。

江戶時代的雞肉與雞蛋

因為這個緣故，很少有將階級相異的雞肉與雞蛋組合起來的料理，前面提到有「雞蛋百珍」之稱的《萬寶料理祕密箱》收錄了一百零三種雞蛋料理，但是同時使用雞肉和雞蛋的料理只有「冬蔥蒸蛋的作法」一項。這道菜的作法是：

「將蔥的蔥白或淺蔥切成碎末，在溫酒中浸一會兒，瀝乾後，放入中盤或飯碗，打個蛋進去即可。但是也可加入熟雞肉，再加少許醬油。」這是雞肉與雞蛋的茶碗蒸，但是未必需要放入雞肉。

十返舍一九的《別再互相串戲》後編（文化三年，一八○六）中描述一對感情融洽的夫妻，在鍋前吃飯的經過，「兩人用煮夜酒的小鍋，相親相愛地吃起滑蛋鴨肉鍋」。這裡出現了禽肉的滑蛋，但用的不是雞肉。

此外，前面介紹過的《守貞謾稿》在蕎麥麵的菜單裡也看得到「親子蔥花麵」的菜色，文中解釋「所謂親子蔥花麵裡，放了鴨肉和雞蛋花。不過，雖然對外稱鴨肉，其實大多用的是雁肉。」也就是說雖然稱作親子蔥花，但用的食材並不是親子。

正如《 黑白精味集》所見， 鴨、雁和雞蛋皆屬「上等」，而雞則歸在「下等」，滑蛋鍋或親子蔥花麵之所以不用雞肉，一方面因為江戶時代人們好吃鴨肉，而且雞肉還未成為普遍的食材，除此之外，雞肉與雞蛋的身分高低應該也有關係。在士農工商的身分制社會中，這種差別意識也擴及到食材上。

即使到江戶時代尾聲，從生產量、價格，或是等級高低的不同，都不是足以用雞肉與雞蛋製作親子丼的時機。此外，江戶時代雖然看得到蕎麥麵上加天婦羅的天婦羅蕎麥，和加了鴨肉雞蛋花的親子蔥花麵，但是，還沒有人想出把料放在飯上的點子。

▲▼丼丼丼丼丼: 日本五大丼飯誕生祕辛!。（圖／臺灣商務）

作者：飯野亮一
譯者：陳嫻若　
摘自：臺灣商務《丼丼丼丼丼：日本五大丼飯誕生祕辛！》

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