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日本單日確診首破「8萬大關」！Omicron肆虐　東京、大阪創新高

▲▼東京疫情擴大。日本疫情,covid-19。（圖／路透）

▲日本全國單日新增首次超過8萬例確診。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

日本28日新增8萬1725例確診，首次突破8萬大關，其中東京、大阪等地也同時創下單日新增的歷史新高，疫情再度邁向新高峰。由於疫情不斷升溫，被匡列的密切接觸者人數也持續上升，厚生勞動省時隔2週有意再度縮短密切接觸者的隔離時間，從10天減少為7天。

根據《富士新聞網》最新統計，東京新增1萬7631例確診，已經連續4天創下最高紀錄，與上週同期相比直接翻倍。而大阪單日新增也首度超過1萬大關，來到1萬13例。神奈川則是新增6469例，同樣創下新高。

截至截稿前，日本全國28日新增超過8萬1725例確診，不但創下新高，同時也是首度突破8萬例。事實上，日本疫情急速暴增，已陷入失控，25日首度突破6萬例，沒想到隔天26日就超過7萬例，而僅僅過了2天，今天再度超過8萬例確診。

另一方面，厚生勞動省有意將密切接觸者的10天隔離期縮短為7天，目前已經投入討論。事實上，當局14日才將密切接觸者的14天隔離期縮短為10天，然而隨著疫情持續爆發，被匡列的密切接觸者也急速增加，導致社會機能的維持出現困難。據悉，警察與保育等特殊職種一旦被匡列，隔離期有望少於7天。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

 
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