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南韓2月起開打Novavax！接種「優先對象」曝光　擬開放第3劑混打

▲▼諾瓦瓦克斯新冠疫苗。（圖／達志影像）

▲南韓從2月中旬起開放接種諾瓦瓦克斯新冠疫苗。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓預計將從2月中旬起開放接種美國藥廠諾瓦瓦克斯（Novavax）生產的新冠疫苗，成為南韓境內繼阿斯特捷利康（AZ）、輝瑞（BNT）、嬌生、莫德納後第5款通過批准使用的新冠疫苗，預計將優先提供給未接種者使用，而第1、2劑接種mRNA疫苗，因出現嚴重副作用者，也可在第3劑選擇接種諾瓦瓦克斯。

根據《韓聯社》、《News1》，南韓新冠預防接種對應促進團今（28）日指出，從2月第2周起將正式引進諾瓦瓦克斯新冠疫苗，其優先提供的施打對象為18歲以上的未接種者，特別是醫療院所患者、療養照護機構入住患者、居家高齡人士、重症殘疾人士等行動不方便者以及高風險族群。

諾瓦瓦克斯疫苗以「預填充式注射器」（Pre-filled Syringe）的型態生產製造，可以冷藏在攝氏2至8度的地方長達5個月，使用接種時無須再以特別方式解凍，因此適用於醫療院所內接種、或是醫療人員外出造訪療養照護機構內為患者接種。

南韓疾病管理廳28日指出，若第1、2劑接種的是輝瑞（BNT）、莫德納等mRNA系列的新冠疫苗，卻因為嚴重副作用或其他特殊醫療事由而難以在接種第3劑疫苗時選擇mRNA系列疫苗者，可以破例選擇混打諾瓦瓦克斯疫苗做為第3劑，相關實施細則將於2月起擬定。

南韓防疫當局表示，目前新冠疫苗第3劑都是安排接種mRNA疫苗，無論第1、2劑疫苗接種的是何種廠牌，「雖說可以的話，接種的疫苗廠牌盡量不要超出2種以上，但接種超過（包含）3個廠牌以上的疫苗不會對安全性產生危害，而接種超過2種廠牌以上的疫苗，並不包含在錯誤接種的範圍內。」

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