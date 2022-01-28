新年賀禮虎禮喝新北好茶　六種特色茶湯飲風味全展開

▲新北好禮六色茶、文山包種茶優良獎。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

農曆春節將近，新北市虎禮好茶賀新年，新北市農會文山茶共同產銷推廣中心推出新北市六色茶，坪林區農會推出文山包種茶「茶韻飄香禮盒」優惠，推廣中心祭出特價1280元（原價1600元），宅配茶葉1500元免運費。另外坪林區農會推出文山包種茶禮盒（原價800元），買10盒送1盒，買20盒送2盒，買50盒享85折優惠，即日起促銷至111年2月10日止。

新北市境內共有9個主要茶產區，生產6種不同發酵程度的地方特色茶，依發酵程度低至高區分為甘甜爽口帶有綠豆清香的碧螺春、帶有花香氣味的文山包種茶、注重喉韻香氣滋味也均勻的龍壽茶、富有果香如同水果茶般的東方美人茶、帶有炭火風味的鐵觀音及具有紅茶口感卻有輕微果香的蜜香紅茶。

▲新北好禮六色茶禮盒。

新北市農會文山茶共同產銷推廣中心表示，產品之所以取名為六色茶禮盒，除了代表包含了「六種特色茶」，同時種茶葉沖泡後的茶湯也呈現「六種顏色」，不管在口味或是視覺上，都是很具有特色的產品。

農業局長李玟表示，將境內六種特色茶整合成「新北好茶」共同推廣，並劃分各產區茶特色，凸顯優勢行銷，也不斷透過辦理評鑑與製茶技術競賽，提升茶葉品質與特色，同時也針對比賽茶品執行茶葉農藥殘留抽檢，替食安把關，提供給消費者高品質且安全的茶品。購買資訊可洽：坪林區農會：02-2665-7229；新北市農會文山茶共同產銷推廣中心：02-2914-3905以及各茶產區農會，更多活動詳情可於「新北市農業局-稼日蒔光」臉書查詢。

▲虎年新北好禮禮盒推薦新北好禮六色茶禮盒及文山包種茶優良獎。

▲六色茶湯。

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