新北惜食分享餐廳推特色年菜　蔬果格外品搖身變精美禮盒

▲天然茶莊年菜。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府農業局為避免食物浪費，推動「惜食分享餐廳計畫」，協助媒合餐飲業者使用來自全臺各地的「蔬果格外品」，與惜食分享餐廳一同解決食物浪費的問題。因年節將近，農業局精選北北基6家惜食分享餐廳，供民眾任選年菜、禮盒，且即日起到店消費，還能享有特定優惠。

農業局表示，鑒於國內每年廚餘回收量約52萬公噸以上，新北市政府成立「新北惜食分享網」，整合各局處資源推動惜食，除了宣導廚餘減量、媒合剩餘食材及格外品，也辦理國際論壇，分享惜食經驗；推動迄今，已成功減少2648公噸廚餘，也媒合820公噸格外品作為社福單位及餐廳使用，拯救約3468公噸的食物被丟入廚餘桶。

▲呷米蔬食「奇異果酒禮盒」。

隨著即將到來的新年連假，農業局除了祝福大眾平安祥虎，精選北北基6家惜食分享餐廳，今年天然茶莊與茶葉改良場合作推出特色茶餐，豬腳、東坡肉一口咬下，茶香撲鼻，入口回甘，新研發草莓包種牛軋糖、金棗蜜香紅茶牛軋糖。豹紋喵喵的美饌禮盒，「黑糖栗子蛋糕」使用牧蜂農莊荔枝蜜與新竹寶山黑糖，蛋糕體加入法國栗子泥，口感細緻，甜而不膩。

另外，呷米蔬食與八斗邀友善餐廳嚴選全台的農特產品，如堅持一株一果培育的「外銷等級」哈密瓜、低溫熟成的一夜干、台東原住民傳統美食阿粨等。另外粩泰泰-泰式料理อาหารไทย與牧牧沙拉等2家惜食分享餐廳，也提供到店優惠，不妨趁此機會嚐鮮。

▲豹紋喵喵「新年禮盒」。

農業局長李玟表示，農業局成立「惜食分享餐廳計畫」原本是希望協助農民處理蔬果格外品，店家使用格外品入菜需要耗費不少心力，因此民眾如果可以實際行動支持，不論訂購年菜、禮盒，抑或是到店消費，對店家及農友都是莫大的鼓勵。民眾如果對各餐廳的餐點或優惠活動有興趣，都可以洽詢各店家或追蹤店家FB粉絲頁，關注店家最新資訊。

▲牧牧沙拉。

▲天然茶莊「茶香豬腳」。

▲天然茶莊「金棗蜜香紅茶牛軋糖」。



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