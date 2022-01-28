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年幼家貧姊弟離散40年！老公助圓夢　議員與警方協助線上團聚

▲桃園市劉姓女子與弟弟離散40仔未曾謀面，28日透過市議員劉安祺與中壢、嘉義縣中埔分局協助，透過視訊方式空中團聚相認。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市劉姓女子與弟弟離散40年未曾謀面，28日透過市議員劉安祺與中壢、嘉義縣中埔分局協助，透過視訊方式空中團聚相認。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市劉姓女子自幼因家貧，父母共生下5名子女，因無力照顧將2名年幼弟弟送人收養，其中一名長大後已相認，但另一名弟弟因搬離後迄今逾40年未曾謀面，劉女丈夫知道妻子心願後向桃園市議員劉安祺陳情，經過服務處、中壢警方協助，28日上午與嘉義縣中埔警分局聯繫上，安排讓劉姓姊弟透過視訊方式空中相會，在農曆春節前提前團聚，場面溫馨感人。

據指出，43歲的劉姓女子日前向丈夫提及，自己年幼時住在龍潭區，小時候因家貧，父母又連生下5名子女，因無力照顧將2名年幼弟弟送人收養，其中1名弟弟後來已相認，但還有一位弟弟因為搬離龍潭，目前不知下落，很想了解這名弟弟近況，劉女丈夫獲悉後為幫妻子圓夢，向市議員劉安祺陳情求助。

▲桃園市劉姓女子與弟弟離散40載未曾謀面，28日以視訊方式空中相認。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市劉姓女子與弟弟離散40載未曾謀面，28日以視訊方式空中相認。（圖／記者沈繼昌翻攝）

劉安祺從劉女手中獲得其弟弟基本資訊後拜訪中壢警分局長蕭欽杰，希望透過警方尋人方式，找到這位離散多年的劉姓弟弟，僅知道劉姓弟弟年約35至36歲間、養父母等基本資料，中壢警分局防治組警員劉珮珊與秘書室巡佐陳錦柯透過僅有資料，經過交叉比對，27日查出住在嘉義縣中埔分局轄區陳姓男子相關資料都符合，協請嘉義縣中埔警分局大埔派出所所長魏裕溢前往陳男居住地查訪，陳姓家人表示確有此事，也提供電話號碼給所長，很樂意讓姊弟倆相認，雙方同意於今天上午10時在中壢分局大禮堂以視訊方式空中相認。

▲桃園市劉姓女子感謝市議員劉安祺、中壢與嘉義縣中埔警分局兩地警方協助，讓她完成與弟弟空中相認，會後合影感謝。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市劉姓女子感謝市議員劉安祺、中壢與嘉義縣中埔警分局兩地警方協助，讓她完成與弟弟空中相認，會後合影感謝。（圖／記者沈繼昌翻攝）

在網路視訊上，姊弟倆離散40年後相認，一開始顯得有些陌生，但隨後打開話匣子，姊弟倆隔著網路在空中相認，並相約年後找時間碰面，場面溫馨感人，會後，劉女感謝劉安祺議員與中壢、中埔警分局兩地警方熱心協助，完成劉女多年來的心願。

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