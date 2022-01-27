回家彷彿走到東南亞！「中壢人10大特徵」曝　看電影都去威尼斯

▲中壢火車站。（圖／記者賴文萱攝）

記者施怡妏／綜合報導

中壢區位於桃園市，人口約有42.3萬人，是桃園市人口第二大行政區，雖然位於桃園市，但常常聽到住在中壢的人都說自己是「中壢人」，而不是「桃園人」，甚至還有人喊出「中壢桃園一邊一國」的口號，《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》整理出「超級中壢人」的10大特徵，讓我們一探究竟。

1. 去哪裡都說自己是中壢人

[廣告]請繼續往下閱讀...

如果你身邊有一個家住中壢的朋友，當你問他是哪裡人時，對方一定會回你「我是中壢人」！探究這群中壢人團結的原因，主要是因為與桃園彼此的生活圈不同，有網友就表示「南北桃各有自己的百貨公司電影院，所以基本上大多時間都不用跨南北桃生活」、「就跟會區別台北人跟新北人一樣」、「桃園市為雙蛋黃的直轄市，這算是台灣少見的縣市」。

自稱「超級無敵中壢人」的網紅「High咖」邱志恒就曾解釋，因為桃園市是全台唯一市名和區名一樣的縣市，所以桃園市中壢區人都會自稱自己是「中壢人」。

2. 自認比桃園繁榮

桃園與中壢因為各自擁有自己的生活圈，兩個行政區人口相當，另外桃園區以閩南人為主、中壢區以客家人為主，加上火車站運輸量佔據全台前3名，也讓南北之爭的戰火越加猛烈。

中壢人也常自認「中壢比桃園繁榮」、「中壢比桃園好逛」等，有網友就歸納出具體原因，例如機場捷運現階段延伸中壢環北站、高鐵車站也在中壢青埔地區，觀光景點包含中平商圈、大江購物中心、華泰名品城等熱門景點，以及近年興建的IKEA、XPark水族館等也在中壢地區，中原夜市與中壢夜市則是桃園美食聚集地等。

▲中平商圈（圖／桃園市觀光局提供）

3. 中壢車站運輸量排名第三

據台灣鐵路統計年報顯示，2020年在中壢上下車人數約為47,417人、運輸量排名全台第3，僅次於台北、桃園車站，也奠定南桃園公共交通樞紐的重要地位，中壢車站也因應移工需求，在月台增設泰文、越南文、印尼文語言警語。不過中壢車站已蟬聯全台最醜火車站冠軍多年，近年配合機場捷運工程實施地下化改建，預計2029年完工，也讓中壢人期待能看見車站嶄新樣貌。

4. 回家彷彿走到東南亞

步出中壢火車站，竟有讓民眾出國的錯覺？有網友曾在網路論壇以「中壢車站是國際村嗎？」為題，表示中壢車站附近幾乎都是外國人，引起中壢網友紛紛回應「出車站還是國際美食村呢！羨慕吧」、「你以為勞壢市是跟你開玩笑的是不是」、「東南亞租界區你以為只是說說？」、「有出國度假的感覺」，也有中壢人幽默回應「記得要戴護照」。

5. 有自己獨特的形容詞

身為「超級中壢人」，尤其是七、八年級生一定知道這幾個道地的形容詞！當中壢人說你「眼ㄆㄧㄚˊ」時，代表你沒有看清楚或是找不到東西，「耳ㄆㄧㄚˊ」、「耳包」則是沒有聽到對方說的話，「阿ㄍㄧˋ」、「啟包」被中壢小孩用來揶揄對方有問題，「很烙」表示很丟臉、難看，如果頭髮剪壞就會被叫做「錐子」、「錐頭」，「你長得很錐」則會用來形容對方的臉長的不好看。

6. 常常和桃園輪流停水

桃園市曾經歷過讓市民恐慌的停水時期，許多人都會很納悶「明明石門水庫就在桃園，為什麼會有無水可用的問題呢？」民國90年代當其他縣市面臨颱風淹水問題時，桃園卻反而常常遇到停水窘境。

民國93年艾利颱風造成大豪雨，滾滾泥沙導致水庫的水無法使用，當時桃園縣政府消防局派出消防水車供應家庭用水，在當年也形成居民大排長龍提水的奇景，因分區供水也出現「中壢有水、桃園沒水」、「中壢沒水、桃園有水」的特殊景象。

▲中壢人看電影的首選一定是「威尼斯影城」。（圖為示意圖／記者周宸亘攝）

7. 看電影會跑威尼斯

想要觀看好萊塢現正熱映動作片、浪漫愛情國片，中壢人的首選一定是「威尼斯影城」！該影城建築仿威尼斯水都的情人空橋設計，內含10個高級影廳，除了鋪上高級地毯，豪華舒適的座椅配上廣角寬幅的銀幕，讓中壢影迷們能夠享有尊榮的觀影品質。

2021年2月設計「水影威尼斯」，以沈浸式空間為設計理念，體現水底絢麗的夢幻世界，更獲得2021年德國紅點設計「品牌與傳達設計獎」肯定。

8. 米干是中壢人的驕傲

來中壢除了要吃道地的牛肉麵，身為超級中壢人一定會推薦觀光客來品嘗龍岡米干，曾有人在網路論壇上好奇發問「米干不就是粄條或河粉嗎？」

其實米干是雲南傣族節慶不可獲缺的佳餚，不同店家都有各自特調的美味湯頭，像是唐記以黑豬大骨每日現熬而成，小云滇則是添加番茄作為湯底，每年龍岡地區也會舉辦米干節，邀請民眾一起欣賞表演、參加潑水節並大啖雲南傳統美食。

9. 最常逛的地方是中平商圈

位於中壢車站前的中平商圈堪比台北的西門町，也是超級中壢人逛街的首選！原本地板是以柏油路鋪成，後來改為700公尺的行人徒步區，假日則限制汽機車進入，讓逛街的民眾可以享有安全的購物空間。

中平商圈主要販售精品與青少年服飾，中壢招牌美食一心蔥油餅、肉圓世家、榕樹下古早冰等全部都能在此品嚐，現在也建有「中平路故事館」，可以更深入了解中壢在日治時期的生活文化。

10. 知道中壢老地標「大時鐘」在哪裡

中壢第一公有市場是許多老一輩中壢人的回憶，獅子會早起捐贈1座高2丈的時鐘塔，成為情侶約會的熱門場所，也被在地人廣泛稱為「大時鐘」。

但因市場年久失修，結構有漏水、龜裂問題，加上2到5樓荒廢許久，2017年市府著手進行改建，除了保留原有大時鐘意象，另加入綠建築概念，未來將有知名商家進駐，也讓中壢人期待重現往年繁榮樣貌。

本文由「DailyView網路溫度計」授權提供

▼中壢人10大特徵。（圖／翻攝自DailyView網路溫度計授權提供）