快訊／桃園新增11例本土！2感染源不明　物流司機、市場攤商都確診

▲桃園市長鄭文燦。（圖／翻攝自桃園事YT）

記者沈繼昌、林昱萱／桃園報導

新冠肺炎疫情升溫，本土案例接連增加，指揮中心宣布今增添27例本土個案，其中桃園部分增添11例。對此，桃園市長鄭文燦稍早也於防疫記者會對最新疫情概況進行說明。

鄭文燦表示，今天桃園新增11例本土，其中亞旭電腦今確診增加2位，累計確診為118人，而華盛頓幼兒園相關部分，同一輛娃娃車的另一個幼童，居隔期滿採檢確診。另外，加貝爾幼兒園部分相關部分增添2例，分別為保母女兒(18706)、加貝爾同學家人(案18756)，目前就讀的安親班、學校共計53人匡列居隔，全案累計19人確診。

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鄭文燦表示，農家樂小吃店部分，增加一位60多歲女性(案18759)，目前累計確診人數5位。另外，一組確診個案(案18555)則跟雙北足跡相關，主要足跡也在雙北，其母親(案18709)、嫂嫂(案18710)也都確診，目前再匡列12人居家隔離。

鄭文燦提到，另外還有2個感染源有待調查，分別為某20多歲(案18757)在某物流公司上班的男性，在社區採檢站確診，特別疫調匡列，目前感染源不明，而另一位為八德市場攤商，同樣是在社區採檢站採撿確診，目前感染源同樣待調查。