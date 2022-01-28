台印去年貿易總額77億美元創新高　吳釗燮：打造民主供應鏈

▲外交部長吳釗燮。（圖／外交部提供）

記者呂晏慈／台北報導

印度台北協會（ITA）27日晚間舉行「印度共和紀念日75週年酒會」，外交部長吳釗燮應邀出席致詞時表示，對印度有一份特殊情感，欣見近年台灣與印度關係穩健提升，台印度去年雙邊貿易總額創下77億美元的新高，較2020年度大幅增長64%，台印未來可打造「民主供應鏈」，期盼雙方在各項領域交流更緊密。

吳釗燮昨晚談及，台印度共享民主、人權及法治等普世價值，兩國更為可相互信賴、理念相近的夥伴，雙方可合作打造「民主供應鏈」（democratic supply chain），而台印度合作對抗COVID-19疫情，更凸顯患難與共的友情，相信在兩國共同合作下，將可更有效維持區域的和平穩定與基於規則的全球秩序。

吳釗燮也說，感謝在台印度僑民團體的共同努力，增進印度媒體與民眾對台灣的友情與支持，期盼雙方在各項領域的交流日益緊密。

此外，印度台北協會會長戴國瀾（Gourangalal Das）表示，印度以民主立國，能與亞洲另一個年輕活力的民主政體台灣分享印度國慶的喜悅，實倍感榮幸，並盼藉此機會向諸多為印度無私奉獻的台灣朋友表達誠摯感謝。縱使全球疫情尚未終結，人類卻因互助而變得更為茁壯，台灣獨樹一幟的抗疫能力，不僅快速控制疫情，更向世界各國伸出援手，印度也在疫情中發揮一己之力。

戴國瀾談及，即使過去一年困難重重，台印度雙邊貿易額屢創新高，兩國在投資、高科技及教育方面的合作穩健發展，未來將不餘遺力推動台灣印度雙邊連結，發揮印太合作的最大潛力。

外交部表示，印度為我國「新南向政策」的重要目標國，兩國更是印太區域理念相近的合作夥伴，致力促進自由開放的印太區域。外交部將持續深化與印度雙邊各項交流與合作，開創兩國更緊密友好的夥伴關係。