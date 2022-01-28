立陶宛總統稱台灣代表處應更名　外交部：尊重立陶宛國內各種意見

▲立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nausėda）。（圖／翻攝自Gitanas Nausėda臉書）

記者呂晏慈／台北報導

立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）呼籲各部會首長，解決「駐立陶宛台灣代表處」名稱問題，以降低立陶宛與中國之間的緊張態勢，引發關注。外交部今（28）日說明，尊重立陶宛國內各種意見，同時強調中國踐踏自由民主和主權獨立的普世價值，被民主國家和國際社會譴責，我國將持續推動強化雙邊實質經貿合作的各種政策，展現民主韌性。

外交部表示，已注意到媒體報導立陶宛總統瑙塞達近日接受立陶宛國家廣播電視台訪問時有關「駐立陶宛台灣代表處」中英文名稱的談話，外交部尊重立陶宛國內各種意見的表達，重申我國駐立陶宛台灣代表處的名稱是雙方政府的共識，我方也從未接獲立陶宛政府要求更改我國駐立陶宛代表處的名稱。立陶宛外長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）本月26日在國會接受記者聯訪時即重申，沒有變更台灣代表處名稱的意圖與計畫。

外交部強調，我國駐立陶宛台灣代表處代表台灣這片土地上的人民，中國政府以不滿我方設處名稱為由，持續以經濟脅迫手斷逼迫立陶宛政府改變其依主權原則所做的外交決策，中國這種踐踏自由民主與主權獨立普世價值，漠視國際規範與經濟秩序的霸凌行徑，民主國家及國際社會均嚴厲譴責。

歐洲聯盟執委會本月27日已針對中國對立陶宛的「歧視性貿易做法」向世界貿易組織（WTO）提出訴訟，立陶宛總理席夢娜達（Ingrida Šimonytė ）同日接受立陶宛國家廣播電視台訪問時也強烈批評中國惡意經濟脅迫，肯定歐洲聯盟採取反制行動。

外交部表示，台灣與立陶宛是共享自由民主價值的重要夥伴，我國政府將秉持互惠互利原則，持續推動有助強化雙邊實質合作的各項政策，並與國際民主盟友共同鼎力支持立國對抗霸權威脅，展現民主國家的韌性與團結。