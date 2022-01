最「醜」展覽！8藝術家挑戰審美：我們眼球只追逐美好而忽視真實

▲伊日藝術計劃舉行《醜 UGLY》展覽。(圖/Karina Akopyan|Judgement Day/伊日藝術計劃)

年度最「醜」展覽來了!人們的眼球永遠追逐著美好的泡沫,而忽視真實,伊日藝術計劃邀請8位海內外藝術家,共同思考屬於當代的「醜」,許多繪畫除了在視覺上大膽、張狂,還有令人不安的詭譎氣氛,暗示著一個不斷變化的瘋狂世界,伴隨樂觀嘲諷的精神。透過刻意操作所謂的「醜」,抵制和諧和舒適的繪畫,也如同剖析這世界的癌細胞。

伊日藝術計劃舉行《醜 UGLY》展覽提到,這檔展覽並不是要重新組構美、醜間的對立關係,或是探究哲學意義上的醜,而是深入探討,為什麼這些80後藝術家的繪畫可以千變萬化,同時也著迷非傳統美學,共同思考屬於當代的「醜水」(台語)。

許多繪畫帶來大膽而張狂的視覺體驗,人物的變形都還只是基本款,更多的是一種令人不安的詭譎氣氛,暗示著一個不斷變化的瘋狂世界。然而不可否認的是,畫面中存在樂觀嘲諷的精神,不只是針對醜的想像力集結,同時也是站在權力對立面的輕聲宣言。

藝術家Grip Face(Spanish, b. 1988)將人類面孔的拼裝組合,彷彿將人類多元的抽象情緒並置在臉上,有趣的是,這些組合最終呈現出小丑的型態,讓人們產生矛盾的著迷與恐懼,嚇唬與自我逃避在畫面中互相糾纏、並存。

而蔡瑞恒(Taiwanese, b. 1989)作品中的鬼魂,遊盪在畫面空間中,主體是拼裝的幽靈、狗、妖精與人類交織混雜,暗示了人類的複雜面向。畫面中重複出現的透明感,是對自身存在和必要性的懷疑態度,迷樣般的負重深沉沉的拖住觀者,描述身為不良品的淘氣與虛無。

Lou Ros(French, b. 1984)的拼裝更像是切割與碎片化的傳統窗景畫布形象,將框架打破後再重新組裝,巨型大鳥彷彿是人類的肌肉組織與鳥獸間融合的完美型態,作品的量體感充分展示出獸性與神性的混種結果。

Laura Limbourg(Belgian, b. 1996)和Karina Akopyan(Russian, b 1988)的作品,則清楚展示出世界的陰暗面與矛盾,絲毫不在意高貴與低俗的遊戲規則,兩位的作品除了是對超現實世界的無限蔓延,同時也針對底線一再地試探。畫面裡的女性,組織出一個地下派對,貌似將狂歡做為一種從社會制約中脫逃的路徑,卻又同時受困其中。

Busui Ajaw(Thai, b. 1986)的繪畫更是直截了當地表現出視覺張力,明確的筆觸,呈現出當代青年的掙扎以及抵抗性,同時人物又顯露出淡淡哀傷,有別於王一韋(Chinese, b 1983)作品中呆萌柔軟的白色人物,棉花糖般的溫柔,彷彿為世界給一個溫暖的擁抱,兩者的語彙落差形成有趣的對比。而Busui Ajaw彷彿只剩她一人訴說著正在消失的故事,一個只屬於她個人生活背後的真實細節。

在現代社會結構下,人們總是視若無睹地與荒謬共同生活,彷彿在平行宇宙中,情殺與無聊男子吃冰塊皆可視為一種理所當然。而王冠蓁(Taiwanese, b. 1991) 的畫面精準呈現了現代都市中與荒謬的共居,大眾對於混亂毫不懷疑,可以看到人們的疏離情緒與迷茫,露出逐漸枯萎的面孔。她的繪畫正解釋了這個世代是如何處理一切的躁動不安,像是一種超自然的自然事件,人類的「麻木」演變成一種全方位的語言。

伊日藝術計劃提到,非傳統品味的迷人之處,正是由於它點出了真實,也就是既定印象中的醜,它屬於真實性,也無需取悅。而當代藝術上的醜就如同外科手術教科書上開腸破肚圖片,或許刺激了眼球、或許需要讓人退後三步、喘口氣來閱讀,然而這也暗示「這就是我們需要的直面的真實」。

更補充,藝術家對既定框架的無視、重新拼裝,點出個體與社會性的荒謬真實,不禁逼迫著人們思考,讓眼球避之唯恐不及的「究竟是這世界的真實還是醜陋?」而這一系列的刺激,意味著這世界總不完美,我們的眼球永遠追逐著美好的泡沫,而忽視真實;當代的醜意味著什麼,險惡的、危害性的?又或者只要站在權力的對立面那位便是醜。

《醜 UGLY》

展出藝術家|王冠蓁、王一韋、蔡瑞恒、Busui Ajaw、Grip Face、Karina Akopyan、Laura Limbourg、Lou Ros

展期|2022. 01. 27 — 02.19

地點|YIRI ARTS 1F

地址|台北市內湖區新明路86巷1號

時間|Tue. – Sat. 13:00 – 19:00 週日、一休館