最「醜」展覽！8藝術家挑戰審美：我們眼球只追逐美好而忽視真實

▲伊日藝術計劃舉行《醜 UGLY》展覽。（圖／Karina Akopyan｜Judgement Day／伊日藝術計劃）

記者林育綾／台北報導

年度最「醜」展覽來了！人們的眼球永遠追逐著美好的泡沫，而忽視真實，伊日藝術計劃邀請8位海內外藝術家，共同思考屬於當代的「醜」，許多繪畫除了在視覺上大膽、張狂，還有令人不安的詭譎氣氛，暗示著一個不斷變化的瘋狂世界，伴隨樂觀嘲諷的精神。透過刻意操作所謂的「醜」，抵制和諧和舒適的繪畫，也如同剖析這世界的癌細胞。

伊日藝術計劃舉行《醜 UGLY》展覽提到，這檔展覽並不是要重新組構美、醜間的對立關係，或是探究哲學意義上的醜，而是深入探討，為什麼這些80後藝術家的繪畫可以千變萬化，同時也著迷非傳統美學，共同思考屬於當代的「醜水」（台語）。

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許多繪畫帶來大膽而張狂的視覺體驗，人物的變形都還只是基本款，更多的是一種令人不安的詭譎氣氛，暗示著一個不斷變化的瘋狂世界。然而不可否認的是，畫面中存在樂觀嘲諷的精神，不只是針對醜的想像力集結，同時也是站在權力對立面的輕聲宣言。

藝術家Grip Face（Spanish, b. 1988）將人類面孔的拼裝組合，彷彿將人類多元的抽象情緒並置在臉上，有趣的是，這些組合最終呈現出小丑的型態，讓人們產生矛盾的著迷與恐懼，嚇唬與自我逃避在畫面中互相糾纏、並存。

▲蔡瑞恒《大腳幽靈》。（圖／伊日藝術計劃提供）



而蔡瑞恒（Taiwanese, b. 1989）作品中的鬼魂，遊盪在畫面空間中，主體是拼裝的幽靈、狗、妖精與人類交織混雜，暗示了人類的複雜面向。畫面中重複出現的透明感，是對自身存在和必要性的懷疑態度，迷樣般的負重深沉沉的拖住觀者，描述身為不良品的淘氣與虛無。

▲Lou Ros畫的巨型大鳥，彷彿是人類的肌肉組織與鳥獸間融合的完美型態。（圖／伊日藝術計劃提供）

Lou Ros（French, b. 1984）的拼裝更像是切割與碎片化的傳統窗景畫布形象，將框架打破後再重新組裝，巨型大鳥彷彿是人類的肌肉組織與鳥獸間融合的完美型態，作品的量體感充分展示出獸性與神性的混種結果。

▲Laura Limbourg作品。（圖／Laura Limbourg｜In the mood just not for you／伊日藝術計劃）



Laura Limbourg（Belgian, b. 1996）和Karina Akopyan（Russian, b 1988）的作品，則清楚展示出世界的陰暗面與矛盾，絲毫不在意高貴與低俗的遊戲規則，兩位的作品除了是對超現實世界的無限蔓延，同時也針對底線一再地試探。畫面裡的女性，組織出一個地下派對，貌似將狂歡做為一種從社會制約中脫逃的路徑，卻又同時受困其中。

▲Karina Akopyan的作品，清楚展示出世界的陰暗面與矛盾。（圖／Karina Akopyan｜Resus room／伊日藝術計劃提供）

Busui Ajaw（Thai, b. 1986）的繪畫更是直截了當地表現出視覺張力，明確的筆觸，呈現出當代青年的掙扎以及抵抗性，同時人物又顯露出淡淡哀傷，有別於王一韋（Chinese, b 1983）作品中呆萌柔軟的白色人物，棉花糖般的溫柔，彷彿為世界給一個溫暖的擁抱，兩者的語彙落差形成有趣的對比。而Busui Ajaw彷彿只剩她一人訴說著正在消失的故事，一個只屬於她個人生活背後的真實細節。

▲Busui Ajaw的繪畫更是直截了當地表現出視覺張力。（圖／Busui Ajaw｜No fishes in the river）

在現代社會結構下，人們總是視若無睹地與荒謬共同生活，彷彿在平行宇宙中，情殺與無聊男子吃冰塊皆可視為一種理所當然。而王冠蓁（Taiwanese, b. 1991) 的畫面精準呈現了現代都市中與荒謬的共居，大眾對於混亂毫不懷疑，可以看到人們的疏離情緒與迷茫，露出逐漸枯萎的面孔。她的繪畫正解釋了這個世代是如何處理一切的躁動不安，像是一種超自然的自然事件，人類的「麻木」演變成一種全方位的語言。

▲王冠蓁的畫面，精準呈現了現代都市中與荒謬的共居。（圖／王冠蓁｜風擋／伊日藝術計劃提供）

伊日藝術計劃提到，非傳統品味的迷人之處，正是由於它點出了真實，也就是既定印象中的醜，它屬於真實性，也無需取悅。而當代藝術上的醜就如同外科手術教科書上開腸破肚圖片，或許刺激了眼球、或許需要讓人退後三步、喘口氣來閱讀，然而這也暗示「這就是我們需要的直面的真實」。

更補充，藝術家對既定框架的無視、重新拼裝，點出個體與社會性的荒謬真實，不禁逼迫著人們思考，讓眼球避之唯恐不及的「究竟是這世界的真實還是醜陋？」而這一系列的刺激，意味著這世界總不完美，我們的眼球永遠追逐著美好的泡沫，而忽視真實；當代的醜意味著什麼，險惡的、危害性的？又或者只要站在權力的對立面那位便是醜。

▲伊日藝術計劃《醜 UGLY》展覽，將在台北YIRI ARTS 展出。（圖／伊日藝術計劃）

《醜 UGLY》

展出藝術家｜王冠蓁、王一韋、蔡瑞恒、Busui Ajaw、Grip Face、Karina Akopyan、Laura Limbourg、Lou Ros

展期｜2022. 01. 27 — 02.19

地點｜YIRI ARTS 1F

地址｜台北市內湖區新明路86巷1號

時間｜Tue. – Sat. 13:00 – 19:00 週日、一休館