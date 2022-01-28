過敏兒「被強制快篩11次」　OL崩潰：乾脆當佛地魔！

▲一名網友表示被公司要求快篩11次，被戳到受不了。（示意圖，非本文當事者／記者陳韋男攝）

實習記者廖翊慈／綜合報導

近期台灣各地出現多起新冠確診案例，許多公司為了健康安危，會要求員工快篩，一位網友表示，身為過敏兒的她，最近因為天氣不穩定，狂打噴嚏跟咳嗽，結果公司要求她一週三次快篩，目前被戳到11次的她苦喊，「乾脆當沒鼻子的佛地魔好了！」

一名網友在Dcard上發文大吐苦水，表示自己這27年來都飽受過敏之苦，「換季過敏、天氣不穩定過敏、花綻放時我也過敏，過敏我就是會眼睛癢想揉、鼻子癢想打噴嚏、喉嚨癢想咳嗽、皮膚癢想抓」，她接著崩潰直呼，「疫情的症狀呢，上面我的症狀都符合，所以我們公司就嚇死了啊！」

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原PO表示，因為近期好幾例確診案例，公司上上下下人心惶惶，「不管是過敏的、菸嗓酷酷嫂的，反正只要你打噴嚏 還是咳嗽，就是要被戳鼻子。」她還提到，公司要她一、三、五都做快篩，「我這一個月！就是這一個月！就被全家賣的那張快篩試劑戳好多次了，一直戳一直戳一直戳，以為快篩不會痛是不是！」

她最後苦喊，「我要不要乾脆變成佛地魔好了，沒有鼻子就不會過敏，不會過敏就不用快篩」，貼文也引起網友熱議，「好有畫面⋯ 原po保重」、「其實快篩戳多了也不太好……」、「我朋友是機師他被戳了七、八十次」、「我也是過敏兒，每次都會被誤會感冒，現在都會硬憋，然後快走到人少的地方打」、「那就拖大家下水～因為很多確診無症狀，主管也一三五來篩一下！」