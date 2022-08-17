男大生鼻子過敏不換口罩！釀蜂窩性組織炎　犯這疏失險喪命

▲男大生就醫時，左鼻翼腫脹、有膿瘍。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄一名19歲男大生有鼻過敏史，長期會打噴嚏、流鼻水，本來自行買成藥、藥膏使用，沒想到2天後鼻痛更嚴重，更出現嗅覺異常、發燒，不過，快篩又是陰性，才急衝耳鼻喉科診所就診。據了解，男大生為省錢，口罩髒了、濕了也沒立即更換，這次因鼻子有膿瘍，釀成鼻部蜂窩性組織炎，醫生提醒，若延誤就醫，更嚴重可能因此喪命。

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▲耳鼻喉科醫師李瑞文。（圖／記者許宥孺攝）

收治病例的耳鼻喉專科醫師李瑞文指出，這名男大生有鼻過敏病史，一開始覺得鼻子癢癢、微痛，以為鼻子過敏又發作，所以自己買了成藥及藥膏使用，不過，2天過後，鼻痛更加嚴重，且鼻子嚴重腫脹，合併有膿黃鼻分泌物。

男大生之後出現發燒、嗅覺異常狀況，以為自己確診了，趕緊用快篩篩檢，不過呈現陰性，因為驚覺不對勁，才到耳鼻喉科診所就醫。





▲▼進一步用內視鏡發現，男大生左側下鼻道前段充血，有一膿瘍腫脹，合併壓痛有膿，導致變成鼻部蜂窩性組織炎。（圖／記者賴文萱翻攝）

醫生再次幫男大生快篩依然是陰性，排除確診後，初步診視發現他的左側鼻頭及鼻翼紅腫、有壓痛，左側鼻翼明顯可見有膿瘍產生。進一步用內視鏡發現，男大生左側下鼻道前段充血，有一膿瘍腫脹，合併壓痛有膿，才知道因延誤就醫，已導致變成鼻部蜂窩性組織炎。

在醫生詢問後，男大生坦言，因為長期鼻子過敏，認為口罩常常換很浪費錢，所以打噴嚏後，口罩變髒、變濕也沒有立即更換，甚至有時隔天仍會繼續使用。

▲左鼻翼抽膿後狀況。（圖／記者賴文萱翻攝）

李瑞文提醒，鼻部感染的成因可能就是因個人皮膚清潔不佳，亦或口罩上不明刺激物、其他化學物質導致皮膚弱化，皮膚缺損，細菌因此趁機而入，造成感染。大部分皮膚感染多侷限在真皮以上，但如果往下感染到皮下組織，細菌容易沿著皮下組織的血管及淋巴管快速地擴散，造成蜂窩性組織炎。

蜂窩性組織炎常見症狀為皮膚發紅、腫脹、發熱、壓痛，較嚴重感染時會有全身性發燒，大片皮膚的紅腫，感覺遲鈍、刺痛。尤其糖尿病患者或免疫系統低弱者更容易發生，感染容易擴散到血液、骨骼或神經系統，而導致截肢、休克甚至死亡。

▲左鼻翼術後3天，疼痛及紅腫已大幅緩解。（圖／記者賴文萱翻攝）

後續醫生替男大生滴入局部麻醉劑後，再以器械將局部膿瘍移除，並進行治療清潔、塗抹抗生素藥膏。所幸經過初步治療，男大生疼痛緩解，持續給予抗感染、消炎藥物及外用藥膏治療，3天後再追蹤，疼痛及紅腫已大幅緩解，嗅覺也較恢復；一周後追蹤，已無症狀。

李瑞文提醒，當臉部有紅腫熱痛表現時，不可輕忽，因為顏面T字部位是細菌聚集比較多的部位，特別是顏面或鼻部最容易遭受感染。醫學上所稱的顏面危險三角，區域為兩眼中間點到兩側嘴角所構成的三角形，因為這區域有靜脈血管通過，這些靜脈血管除了在皮膚表面，更會和腦部血液循環相連；一旦細菌感染的血液跑到這些靜脈血管，沿著靜脈系統進到腦部，就可能有血管栓塞，最嚴重恐導致腦膜炎，出現致命危險。

疫情期間，除要戴合格的醫用口罩外，口罩需注意清潔及保存，如有潮濕或髒汙需立即更換，有出現紅腫熱痛的皮膚症狀需立即尋求醫師診療。