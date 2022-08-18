死亡+34！40多歲罹癌女染疫兩周亡　重症再增2童MIS-C

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(18)日公布國內新增34例死亡，另新增通報89例中重症，死亡個案方面，最年輕是40多歲女性，本身有癌症轉移病史，從出現症狀確診到死亡僅2周，死因為癌症與肺炎；特殊重症則增加2例兒童MIS-C。

指揮中心今（18）日公布國內新增2萬3088例本土個案，另增337例境外移入，確診個案當中增加34人死亡；另外也新增通報111例中重症，當中78例中症，33例重症。

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指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，死亡個案當中最年輕為40多歲女性，有癌症轉移病史，曾打3劑疫苗，7/31出現嘔吐、呼吸困難、發燒等症狀，到醫院求診時PCR陽性確診，住院隔離治療。後續於8/13在醫院死亡，死因為癌症與肺炎。

重症方面增加2例MIS-C，羅一鈞指出，一例是1歲女童，無慢性病沒有接種疫苗，6/20確診，8/12發燒腹瀉皮疹，8/16到急診，診斷MIS-C住院，使用免疫球蛋白、類固醇，一般病房住院中。

另一例1歲男童，無慢性病沒有接種疫苗，7/1確診，8/13高燒、畏寒、腹瀉、活力食慾下降；8/15到急診檢查有扁桃腺化膿紅腫、呼吸有喘鳴聲，X光顯示肺炎，診斷為扁桃腺炎、支氣管肺炎、急性腸胃炎，疑似MIS-C住院。後續進一步檢查有冠狀動脈擴大、凝血功能異常，使用免疫球蛋白、抗生素等藥物治療，一般病房住院中，病況改善。

根據指揮中心統計，國內12歲以下兒童重症累計172例，當中27人死亡；重症中MIS-C已經達到102例，其他還有27例腦炎、21例肺炎、3例敗血症、9例哮吼、1例心肌炎、3例共病（腦腫瘤、癲癇重積）及6例到院前死亡。

▲8/18中重症與確診死亡分析。（圖／指揮中心提供）

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